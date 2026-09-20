Sorprende ladri nel cortile del suo casale: spara al buio e ne uccide uno

In piena notte, erano circa le 2, un uomo ha sorpreso alcuni ladri che si erano intrufolati nel cortile del suo appartamento e, secondo le prime ricostruzioni, ne ha ucciso uno dopo aver esploso alcuni colpi di pistola in un ambiente buio.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti a Baldissero d’Alba, località della provincia di Cuneo, all’interno di un casale in ristrutturazione. Il proprietario che si trovava da solo sul luogo dei fatti, un italiano di 35 anni, avrebbe sentito dei rumori provenire dall’esterno e a quel punto avrebbe sparato, colpendo una persona.

Chi è la vittima

La vittima sarebbe un uomo originario dell’Est Europa di circa 40 anni. Il proprietario del casale ha poi immediatamente chiamato i soccorsi: oltre al 118, sul posto sono arrivati i Carabinieri dell’Arma di Bra che sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti dopo tutti i rilievi del caso e aver portato in caserma l’uomo che attualmente risultato indagato per omicidio. Dalle prime informazioni, l’arma che deteneva era stata regolarmente detenuta.

Il caso Roggero

Quanto avvenuto riporta alla mente, seppur con dinamiche diverse, la vicenda del gioielliere Roggero che ha aperto il fuoco contro i rapinatori che lo avevano minacciato nella sua gioielleria rubando numerosi oggetti preziosi. In quella vicenda, due malviventi su tre sono morti e Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario.