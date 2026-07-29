Paura a Milano, straniero molesta una donna e accoltella il custode di un palazzo accorso per difenderla

Ancora violenza a Milano, dove resta alto lo stato di allarme relativo alla sicurezza. Stavolta a farne le spese sono una donna e il custode di un palazzo, accorso per aiutarla. Entrambi sono finiti nel mirino di un facinoroso di origini straniere.

Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, il fatto si è verificato lo scorso martedì pomeriggio, intorno alle 17.00. Una ragazza italiana di 28 anni stava camminando per strada quando si è accorta che qualcuno la inseguiva. Importunata dallo straniero - risultato essere un 32enne romeno – la vittima ha raggiunto di corsa un palazzo sito al civico 19 di via Menotti per trovare riparo. Il custode dell’edificio, infatti, è un suo amico. L’uomo ha immediatamente preso le difese della donna, che è riuscita ad allontanarsi e a dirigersi verso la palestra, dove era diretta.

Purtroppo non è finita qui perché, furioso di aver perso la sua occasione, lo straniero si è rivoltato contro il custode. Ne è nata una colluttazione, che si è conclusa quando il facinoroso ha estratto un coltello e pugnalato l’altro all’altezza della scapola destra. Non pago, il romeno si è impossessato del portafogli dell’uomo, per poi darsi alla fuga.

Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari di Areu, seguiti dagli agenti di polizia. Gli agenti hanno subito avviato le ricerche del responsabile, mentre il ferito, un cingalese di 52 anni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per ricevere le cure del caso. Per lui una prognosi di 15 giorni.

Quanto al responsabile, questi è stato rintracciato un’ora dopo dagli agenti motociclisti del reparto Falchi. Riconosciuto grazie alle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza e dalle testimonianze, lo straniero, che aveva ancora con sé il coltello insanguinato, non ha opposto resistenza, ammettendo di essere il responsabile. In uno zaino aveva addirittura un secondo coltello.

Interrogato sull’accaduto, il 32enne ha risposto questo ai poliziotti, come riportato da Il Giorno: “Quell’uomo mi ha mancato di rispetto”. Dunque ci sarebbe questo alla base dell’accoltellamento. Il romeno, con precedenti per furto, lesioni, porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato per tentata rapina aggravata.