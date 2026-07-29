Pasdaran colpiscono Hormuz e base Usa in Giordania. Scattano i raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq

Le Forze di mobilitazionepopolare (Fmp) hanno condannato come una “pericolosa escalation” gli attacchi congiunti sferrati dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita contro diversi obiettivi in Iraq, riferendo di vittime e danni alle infrastrutture. In una nota, le Fmp hanno dichiarato che gli attacchi costituiscono una violazione della sovranità dell’Iraq e che le autorità competenti stanno monitorando la situazione sul campo. Nonostante l’inquadramento istituzionale, le Forze di mobilitazione popolare sono una realtà molto eterogenea. La componente predominante è quella sciita e comprende alcune delle milizie più influenti e vicine all’Iran, come Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al Haq, Harakatal Nujaba e Kataib Sayyid al Shuhada. Diversi gruppi mantengono rapporti diretti con la Forza Qods del Corpo deiGuardiani della rivoluzione (i pasdaran), l’unità incaricata delle operazioni esterne di Teheran, che negli anni ha fornito addestramento, supporto logistico e coordinamento operativo alle milizie sciite nella regione del Medio Oriente. Questo legame ha contribuito a integrare parte delle milizie irachene nel cosiddetto Asse della resistenza guidato dall’Iran, che comprende anche gruppi armati attivi in Siria, Libano e Yemen.