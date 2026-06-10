In sette accerchiano e rapinano quattro 18enni: "Avevano il volto coperto"

Via Magolfa, cuore della movida dei Navigli. Poco dopo l'una e mezza di notte, tra lunedì e martedì, quattro ragazzi di diciotto anni sono stati accerchiati, minacciati e ripuliti da una muta di sconosciuti.

Erano quattro amici che camminavano tranquilli quando il gruppo sette persone, descritte come cittadini stranieri, volti coperti da cappelli li ha bloccati. Minacce, spintoni, l'ordine secco di consegnare tutto: soldi, telefoni, effetti personali. Un'aggressione rapida, brutale, eseguita con metodo. Una volta incassato il bottino, i rapinatori si sono dileguati a piedi nel buio dei vicoli, inghiottiti dalla notte milanese.

I quattro ragazzi, sotto choc, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice verde al Policlinico e al Fatebenefratelli. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, ma la violenza subita resta.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Volti coperti, nessuna targa, nessuna telecamera decisiva per ora: la caccia ai sette è complicata.

L'ennesimo episodio di violenza di strada in una zona che dovrebbe

essere sinonimo di divertimento e movida. Via Magolfa, a ridosso dei Navigli, diventa invece teatro di un raid tribale, rapido e spietato. Quattro ragazzi normali, una serata qualunque, trasformata in paura e umiliazione.