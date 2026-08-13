Trapani: esalazioni da depuratore comunale, morti operaio e soccorritore 118

Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall’impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Sono intervenuti i carabinieri.

La tragedia è avvenuta stamane nella struttura che si trova nella Tonnara del Secco. Secondo una prima ricostruzione, l’addetto alla struttura era sceso per una verifica, quando si è sentito male (un infarto).

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, e mentre uno degli operatori praticava il massaggio cardiaco all’operaio sarebbe lui stesso morto.

Le indagini sono condotte dai carabinieri sul posto anche i funzionari dello Spresal di Trapani - Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.