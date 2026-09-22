Travolto da un’auto mentre va a scuola in bici con il papà: muore un bimbo di 7 anni

È morto nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino il bambino di sette anni investito questa mattina da un’auto mentre era in bicicletta. Il piccolo stava andando a scuola insieme al padre e si trovava nel controviale di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Montebello e via Tarino, all’altezza del civico 63. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.00. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava seguendo il padre quando è stato travolto dall’automobile. L’automobilista si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Alcune testimonianze sono state raccolte dagli investigatori. La bicicletta del bambino e l’auto coinvolta sono state poste sotto sequestro.

I primi soccorsi dopo l’impatto

Le condizioni del bambino sono apparse immediatamente gravissime. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco ed è stato soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita. Il bambino presentava un politrauma e, dopo la ripresa dell’attività cardiaca, è stato portato in sala operatoria. I sanitari hanno lavorato per stabilizzarlo e tentare di salvargli la vita.

Il delicato intervento chirurgico

All’arrivo in ospedale erano emersi traumi gravissimi, tra cui quelli cranico e addominale, oltre a fratture in diverse parti del corpo. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e per tutta la giornata la prognosi è rimasta riservata. Nel pomeriggio, nonostante le cure e gli sforzi dei sanitari, è arrivata la notizia più drammatica; il bambino non ce l’ha fatta. Gli accertamenti della polizia locale dovranno ora chiarire la dinamica dell’impatto.