Ucciso a coltellate, un'altra persona barricata in casa. Palazzo evacuato per una fuga di gas

Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via ca Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas.

Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa, forse una delle persone coinvolte nella lite condominiale. I pompieri stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La via Sampolo è stata chiusa. Ci sono anche gli artificieri.