Terrore a Milano, uomo di 55 anni colpito alle spalle con 20 coltellate da un 22enne gambiano. "Mai visto prima, ha estratto l'arma senza motivo"

È finito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano un uomo di 55 anni dopo essere stato accoltellato all’esterno di un bar in via Alfonso Capecelatro, nell’area di San Siro, da un giovane di 22 anni di origini gambiane prontamente bloccato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, l'accoltellamento si sarebbe verificato intorno alle ore 7.30 di sabato 4 luglio. Le coltellate (circa una ventina) sarebbero state inferte sull’addome del 55enne: le condizioni sono subito apparse gravi con la prognosi che rimane riservata. I due sono entrambi stranieri, nati in Italia, ma dalle prime informazioni che si hanno non si erano mai visti prima. Da capire, dunque, quali siano state le ragioni che hanno spinto l'aggressore a colpire l’uomo più grande: secondo i primi accertamenti sembra che il 22enne soffra di problemi psichiatrici.

Dove sono accaduti i fatti

L’aggressore è di origini gambiane e portava con sé un coltello con una lama da 7 centimetri. I fatti sono avvenuti fuori da un bar di Milano, precisamente in via Capecelatro 77 dove sono prontamente intervenute due automediche e ambulanza di Areu per soccorrere l’uomo gravemente ferito.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore stava camminando per strada quando, senza motivo, ha estratto il coltello e colpito la vittima. Fortunatamente quel gesto folle è stato fermato da alcuni passanti prima che intervenissero alcune volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura che hanno bloccato l'uomo.