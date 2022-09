Attenzione al meteo: è allerta arancione in 4 Regioni

Il nostro Paese è entrato nel vivo del peggioramento meteo previsto già da molti giorni: sono soprattutto le regioni centrali il bersaglio preferito dal maltempo con temporali e forti piogge iniziate già da questa notte. Si registrano allagamenti in Toscana tra le province di Siena, Livorno e Pisa dove sono caduti in poche ore 170 mm, " dati che non si registravano da più di 50 anni" secondo quanto affermato dalla Protezione Civile che ha diramato l'allerta meteo. Tanta pioggia è caduta anche nel Lazio con un forte temporale su Roma alle prime luci dell'alba (caduti già 40 mm) ma gli accumuli più importanti tra Latina e Sabaudia con punte di 100 mm.

Allerta arancione: cosa significa

Piogge, temporali e fenomeni intensi non molleranno la presa per tutta la giornata di domenica 25 settembre: quattro regioni sono state colorate di arancione per la possibilità di " precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale " che saranno accompagnati " da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento ", recita il comunicato stampa della Protezione Civile. Le 4 regioni sono Lazio, Molise, Toscana e Campania. Invece, l'allerta gialla vale per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna.

Campania a rischio

Gli esperti de Ilmeteo.it, poi, hanno evidenziato la possibilità di una situazione particolarmente critica in Campania dove, nell'arco di 24 ore, potrebbero addirittura cadere fino a 400 mm sull'area della provincia di Caserta. Attenzione: ciò non vuol dire che accadrà ma è l'evenienza proposta dai modelli matematici con gli accumuli complessivi. Situazione diversa e più tranquilla, invece, al Nord-Ovest e tra Calabria e Sicilia dove le condizioni meteo saranno migliori, non mancheranno ampi spazi soleggiati e la possibilità di fenomeni rimane piuttosto bassa.

Cosa succede da lunedì

Come abbiamo scritto sul Giornale.it, l'arrivo di aria artica dal Nord Europa andrà a complicare un quadro meteo già compromesso: se nella giornata di lunedì faremo ancora i conti con i residui di questa perturbazione e nuove piogge sparse specialmente sul Triveneto, al Centro e su alcune aree del Sud (Campania e Puglia), da martedì si farà strada un nuovo peggioramento a carattere freddo con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi dai 1.500 metri, a quote superiori sull'Appennino. Si prevede quindi una fase lunga e piuttosto instabile che potrebbe accompagnarci per quasi tutta la prossima settimana: per i dettagli sulle zone più colpite dai fenomeni dovremo attendere i prossimi aggiornamenti.