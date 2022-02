Bufera sul direttore dell'Amat: rinviato a giudizio per violenza

Gilberto Santini, direttore di Amat, l'Associazione marchigiana attività teatrali, è stato rinviato a giudizio ad Ascoli Piceno a seguito di una denuncia presentata nel 2019 da Daniela Celani, rappresentante legale di Synergie arte teatro. L'uomo è imputato per tentata violenza privata ai danni della donna, che ha denunciato alle autorità l'intenzione da parte di Santini di chiudere i contratti sottoscritti con la Synergie arte teatro nel caso in cui la stessa non avesse rinunciato alla stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche.

L'Amat è molto attiva nell'ambito regionale nella promozione e nella distribuzione di spettacoli nei teatri marchigiani. È un'associazione che gode di sovvenzioni ministeriali e lavora in accordo con comuni ed enti provinciali ma anche con altre entità private ad essa associate. Synergie arte teatro, invece, è una compagnia di prosa professionale di Ascoli Piceno, nata dall'idea dell'artista Stefano Artissunch insieme a Veronica Barelli e della stessa Daniela Celani. Nel 2019, Gilberto Santini, come riporta il sito Cronachepicene.it, " avrebbe minacciato la Celani di cancellare tutti i contratti sottoscritti da Synergie con Amat se la stessa non avesse rinunciato alla stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche ".

Lo stesso sito di cronache locali riferisce che nel corso della quarta udienza che si sta tenendo presso il tribunale di Ascoli Piceno, davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti sono state portate le testimonianze della dottoressa Cristina Gentili, che all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di direttrice dell’Azienda teatri di Civitanova Marche, e del direttore della società Eclissi eventi, Roberto Rossi, che quell'anno era stato incaricato di preparare il cartellone degli eventi del teatro Rossini.