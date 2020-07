Andate in vacanza? Occhio a queste date: arrivano i temporali

Siamo nel pieno della più forte ondata di calore dell'estate e di tutto il 2020 ma non durerà: una raffica di temporali con grandinate e locali condizioni di criticità si prepara a rovinare le vacanze degli italiani.

Criticità al Centro-Nord

Un vortice ciclonico di origine atlantica, da lunedì 3 agosto, porterà correnti più fresche ed instabili dando inizio ad un'intensa fase di maltempo al Centro-Nord: a causa del caldo pre-esistente saranno possibili eventi estremi come grandinate e nubifragi soprattutto tra basso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge ed acquazzoni intensi interesseranno entro sera anche Liguria, Valle d'Aosta e e Trentino Alto Adige.

Su tutte queste regioni, le temperature crolleranno anche di 10-12 gradi in meno rispetto alle ore precedenti a causa dei fenomeni e della ventilazione da nord. Per il momento, rimarranno escluse tutte le altre regioni dove proseguirà il caldo africano con nuove punte di 38-40 gradi durante le ore centrali della giornata.

Temporali anche martedì

Nella giornata successiva di martedì 4 agosto, invece, mentre le condizioni meteo torneranno a migliorare al Nord, i temporali si trasferiranno sulle regioni centrali ed in particolar modo tra Marche ed Abruzzo. Non accadrà nulla, a livello di fenomeni al Sud e sulle Isole Maggiori se non per un calo delle temperature che torneranno su valori più sopportabili: dai 40 gradi di queste ore si tornerà a temperature massime intorno ai 30-34 gradi man mano che si va dalle zone costiere alle zone interne e più lontane dal mare.

Torna l'alta pressione

Come dicono gli esperti, da mercoledì 5 agosto l'alta pressione tornerà ben in sella riportando condizioni stabili e calde su tutto il territorio nazionale con un nuovo aumento delle temperature su buona parte dei settori. Locali acquazzoni pomeridiani interesseranno quasi esclusivamente le aree montuose alpine e prealpine nel corso delle ore pomeridiane: saranno i classici temporali di calore tipici del periodo estivo. Lungo tutte le coste, da nord a sud, splenderà indisturbato il sole.

Week-end con nuovi temporali?

Un nuovo guasto atmosferico potrebbe colpire il Nord Italia da sabato 8 agosto quando correnti più instabili di origine atlantica torneranno a portare un po' di scompiglio, specialmente al Nord-Ovest provocando nuovi temporali che, dai rilievi, si estenderanno anche alle pianure circostanti. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili e soleggiate su tutto il resto d'Italia ma, vista la distanza che ci separa dal primo fine settimana di agosto, saranno necessari nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.