Con la fase 2 cambia anche l'autocertificazione

Dal 4 maggio servirà ancora l'autocertificazione? Tra i rimbalzi di notizie degli ultimi giorni, la conferenza stampa di Giuseppe Conte ha dato una certezza. Il 4 maggio e per almeno altre due settimane sarà ancora necessaria per spostarsi, anche all'interno del comune. Come ha specificato anche il premier, la data del 4 maggio non sarà un tana libera tutti ma ci potranno essere alcuni allentamenti minimi, soprattutto per i nuclei familiari ma sempre con valida motivazione, con l'obiettivo di non far rialzare eccessivamente la curva dei contagi da coronavirus.

La questione dell'autocertificazione è stata una delle più dibattute durante la cabina di regia tra il governo e gli scienziati. Il fronte dei no era nutrito ma a vincere è stato quello del sì, almeno fino al 18 maggio. Il 4 maggio inizierà una lenta ripresa, che sarà però graduale e non prevede la libertà di uscita totale per i cittadini, che dovranno comunque giustificare sempre i loro spostamenti. Il motivo della persistenza dell'utilizzo dell'autocertificazione è soprattutto basata sul fattore psicologico. Infatti c'è il rischio che dal 4 maggio il Paese percepisca l'allentamento delle misure come un vero e proprio ritorno alla normalità, che non ci sarà almeno per molti mesi così come eravamo abituati fino a metà febbraio, quando sono state prese le prime misure contro il coronavirus.

" L’autocertificazione è fondamentale ", ha spiegato nelle scorse ore il ministro della Salute Roberto Speranza, al quale ha fatto poi eco Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa: " Non possiamo permetterci di dire che si esce liberamente, non è un liberi tutti. Comprendiamo che questo regime restrittivo è limitante, ma deve esserci un motivo per spostarsi. " Il concetto è stato ribadito anche dal ministro Francesco Boccia, durante Live - Non è la d'Urso: " Se le autorità chiedono spiegazioni sugli spostamenti bisognerà dimostrare che lo spostamento è giustificato. Dal 4 al 18 maggio sarà una fase di lenta e graduale ripartenza, non si allenta nulla. "