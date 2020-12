"Bevete vino, gli astemi non vanno in paradiso". L'omelia ironica a Natale

" Vi invito oggi a mangiare bene, a mangiare tutto e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna. In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno entrare perché si beve il vino ". Così, con un'esortazione dal tono scherzoso, Don Pietro Cesena, parroco della parrocchia di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza, ha voluto strappare un sorriso ai fedeli durante la messa di Natale celebrata questa mattina.

