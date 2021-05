Bianca Berlinguer: "Mi sono sentita sola..."

Bianca Berlinguer è stata una delle ospiti di Francesca Fagnani a Belve, il programma di seconda serata in onda su Rai2. La giornalista e conduttrice di Cartabianca ha risposto senza esitazione a ogni domanda della padrona di casa, senza mai sottrarsi nemmeno a quelle più insidiose e rivelando alcuni malumori che hanno accompagnato il suo ultimo anno in Rai. Francesca Fagnani non ha risparmiato la collega e l'ha incalzata domanda dopo domanda, trovando dalla parte opposta una valida sponda. La figlia di Enrico Berlinguer ha espresso anche il suo malessere in Rai, figlio di alcuni comportamenti che non l'hanno soddisfatta nel corso dell'ultimo anno.

Come ben sanno gli appassionati di televisione, Bianca Berlinguer da ormai molti anni è soprannominata "zarina", un richiamo al suo orientamento politico e al suo modo spicciolo di porsi e di affrontare le tematiche. Un soprannome che la giornalista non ha mai davvero digerito ma che ora ha imparato a farsi scivolare sopra. " All’inizio mi infastidiva, ora non più ", ha detto la Berlinguer, che comunque non può dirsi divertita da questo nomignolo. " No, divertirmi proprio no. Però non gli do quel connotato così negativo che gli veniva dato nel momento in cui è stato dato, in cui sono stata denominata zarina. Ma è un termine che mi porto appresso da molto tempo ", ha chiosato. E così le due giornaliste hanno analizzato i motivi che hanno portato a questo soprannome, che nasce dall'indole della leader che da sempre la contraddistingue: " Al comando sì, al comando lo diceva Ezio Mauro… Forse anche da piccola tendevo un po’ a comandare. E però il comando ha i suoi pregi e i suoi difetti. Bisogna anche essere pronti ad assumersi l’impopolarità del comando e la responsabilità delle scelte che chi dirige deve fare ".