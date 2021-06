Caso Pipitone, giornalisti minacciati a Mazara del Vallo: “Prima o poi fate una brutta fine”

Una falsa pista proveniente dalla Russia lo scorso aprile ha di fatto riacceso i riflettori sul caso della sparizione di Denise Pipitone. Olesya Rostova non è la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 ma l'interesse dei media attorno alla figura di questa giovane ragazza russa ha dato il via a una nuova tornata di indagini che, a distanza di 17 anni, sembrano poter mettere un punto definitivo in questo mistero. Giornalisti da tutto il Paese sono tornati nella cittadina in provincia di Trapani ma questo rinnovato interesse non sembra far piacere ad alcuni abitanti, come dimostrano le minacce ricevute da una troupe di Chi l'ha visto impegnata nella registrazione di un servizio.

Il programma condotto da Federica Sciarelli è uno di quelli che in questo finale di stagione si è maggiormente occupato del caso di Denise Pipitone. È alla redazione di Chi l'ha visto che è arrivata la segnalazione della somiglianza tra Olesya, che in Russia cercava la sua famiglia, e la bambina siciliana. I giornalisti del programma di Rai3, fin dallo scorso aprile, sono tornati con costanza a Mazara del Vallo per indagare e cercare di scoprire qualcosa di nuovo sulla sparizione della bambina. Negli ultimi giorni, però, forse anche perché le indagini sembra stiano arrivando a una svolta, il clima nella cittadina del trapanese si è surriscaldato e alcuni giornalisti di Chi l'ha visto sono stati minacciati verbalmente da alcuni abitanti del luogo.

" Andatevene pezzi di merda, bastardi, schifosi, siete solo dei pezzi di merda, via da qui ", ha urlato un uomo all'indirizzo della troupe di Chi l'ha visto, costretta a scappare per evitare conseguenze più serie. Ma non è stato l'unico episodio di minacce documentato dalle telecamere della trasmissione e successivamente mandato in onda durante l'ultima puntata della stagione del programma di Federica Sciarelli. Quando la giornalista si è recata sotto a casa di Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise Pipitone, un uomo è uscito da un portone e l'ha minacciata: " Vi stiamo guardando perché prima o dopo fate una brutta fine ".