"Non c'erano galline...". Cosa è successo a Denise

Denise Pipitone in lacrime nel giorno in cui venne rapita. È questa l’immagine inedita della bimba mostrata nella puntata di ieri di “Chi l’ha visto?”. Chiaramente si tratta di una casualità, ma lo scatto è di grande impatto e così la trasmissione riprende ad analizzare nel dettaglio il caso della scomparsa della piccola, avvenuto il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo.

Tra i punti toccati da “Chi l’ha visto?” c’è stato in particolare il ruolo della famiglia Corona. Si è parlato del giorno della nascita di Denise, in cui Jessica Pulizzi, figlia di Piero, il padre naturale di Denise, disse di essere presente in ospedale per accompagnare un’amica a fare una visita ginecologica. Il ginecologo ribatté di non averla mai effettuata, tanto più, che come ha spiegato mamma Piera Maggio, le due ragazze avevano 13 anni e quindi non avrebbero potuto incontrare quello specialista in assenza di un genitore.

“ Jessica - ha raccontato Gaspare, un ex della giovane - attribuiva la rottura del matrimonio dei suoi genitori proprio alla relazione sentimentale che il padre aveva intrattenuto con la Piera Maggio. Questi sospetti divennero certezza quando, nel periodo in cui Jessica è andata a vivere con il padre (avendo litigato con la madre) nel febbraio 2004, Jessica stessa aveva curiosato sul telefono di Piero Pulizzi e aveva rinvenuto la fotografia di Piera con i capelli sciolti e un messaggio del tipo ‘come sta la mia piccolina… gli ho comprato l’occorrente, dagli un bacio da parte mia’. Quando Jessica mi raccontò quest’episodio era furiosa con Piera Maggio. Da questo momento in poi ha cominciato a parlare con maggiore odio e rabbia nei confronti della bambina Denise e di Piera Maggio ”.

A proposito di ex di Jessica, “Chi l’ha visto?” ha vagliato anche le diverse dichiarazioni rese da Fabrizio, un altro giovane che ebbe una relazione con lei e che più volte ha cambiato versione, passando dal dichiarare di non aver visto Jessica dopo la scomparsa di Denise all’essersi appartato con lei per avere un rapporto che poi non ci fu. Inoltre Fabrizio dichiarò che la madre si opponeva alla loro relazione, mentre poi lui e la donna hanno definito proprio a una troupe di “Chi l’ha visto?” Jessica come una brava ragazza.

Fabrizio parlò anche lui dell’odio di Jessica verso Piera Maggio e del sospetto che Piero Pulizzi fosse il padre di Denise. Il 14 gennaio 2006 Fabrizio spiegò agli inquirenti del loro incontro nel dicembre 2004: “ Mentre eravamo a bordo dello scooter le ho chiesto cosa lei sapesse sulla sparizione della piccola Denise, infatti mi sono venute in mente tutte quelle volte che Jessica mi diceva che doveva fargliela pagare alla Piera Maggio ”. Ma se nel 2006 Fabrizio dice che Jessica gli abbia chiesto di aiutarla a procurare un danno a mamma Piera, nel 2012, a processo, si è trincerato dietro ai “ non ricordo ”, anche in merito a una precedente affermazione sulla “ sensazione netta che era stata lei a commettere quel gesto criminoso ”.

Fabrizio è lo stesso ragazzo che in una delle intercettazioni su Jessica dice: “ Anchi d’errore l’ammazzasti a chidda ”, che Jessica ha sempre affermato sia riferito a una gallina. La storia della gallina fu però smentita da Fabrizio, che disse agli inquirenti: “ Non ho notato galline nel posto dove siamo andati ad appartarci nell’occasione io e Jessica ”.

“Chi l’ha visto?” è tornato quindi a ripercorrere la questione relativa all’orario di uscita di Anna Corona dall’albergo in cui lavorava il 1 settembre 2004 e alla visita ricevuta dalle figlie che erano state al mercato. La domanda che ancora rimane è: come sono entrate le ragazze nella lavanderia senza essere viste?

Inoltre si è parlato anche del fratello di Anna, Claudio Corona, che secondo un testimone anonimo possedeva un device che gli consentiva di individuare eventuali cimici. L’anonimo ha anche aggiunto dei Corona che “ quasi tutte le persone li temono, avendo traffici illeciti, si difendono tra loro ”.