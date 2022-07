Centinaia di arrivi e hotspot in affanno: ma le ong vogliono i porti in Italia

Dopo una giornata di tregua, dal pomeriggio di ieri gli sbarchi a Lampedusa sono ripresi con notevole intensità. Nella notte sono stati 580 i migranti approdati sull'isola con 10 diversi eventi. L'hotspot continua a essere sovraccarico, con circa 2000 persone ospitate al suo interno a fronte di un totale massimo di 350 posti. Oltre a questi, sulle navi delle ong ancora in mare ci sono più di 1000 migranti che, presumibilmente, nei prossimi giorni sbarcheranno nel nostro Paese. Un flusso insostenibile che per la Repubblica sarebbe stato organizzato dalla Russia a fini elettorali ma davanti ai dati snocciolati dal sottosegretario al ministro degli Interni Nicola Molteni, che smontano questa ricostruzione, il ministro Lamorgese preferisce tacere.

La crisi di Lampedusa

È previsto per oggi il trasferimento di ulteriori 600 migranti che, con la nave Diciotti della guardia costiera, verranno condotti a Porto Empedocle. Ieri, in 120 sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino e altri 80 migranti sono stati fatti salire sulla motonave Cossydra. Ma a fronte di 200 migranti che sono stati fatti uscire dall'hotspot di cala Imbriacola e dei 600 della Diciotti, circa 770 migranti hanno fatto ingresso nella struttura nelle ultime ore e l'hotspot continua a essere sovraccarico. Fino a metà agosto circa è previsto il picco degli arrivi dal nord Africa nel nostro Paese, pertanto è necessaria una corsa contro il tempo affinché il numero dei trasferiti dall'isola sia tale che i nuovi arrivi non saturino ulteriormente l'hotspot dell'isola, che da settimane è sottoposto a pressioni enormi, con un sovraccarico di lavoro per il personale delle forze dell'ordine e medico costretto a operare in condizioni straordinarie. A questo ritmo appare impossibile liberare la struttura: il ritmo dei trasferimenti non è adeguato a quello degli sbarchi.

Le pretese delle ong

Nonostante sia nota la crisi dell'accoglienza del nostro Paese, con gli hotspot in condizioni critiche per l'ampio flusso di migranti che hanno messo alla prova il sistema, anche a causa del mancato rinnovo dei contratti dei mediatori, le ong continuano a pretendere i porti nel nostro Paese. Questa mattina la nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca ha sbarcato a Taranto quasi 440 migranti. Circa 660 sono quelli a bordo della nave Geo Barents che chiede un porto sicuro all'Italia e quasi 390 si trovano sulla Ocean Viking, per un totale di circa 1050 che dovranno essere distribuiti in strutture che già devono fare i conti con i migliaia di migranti di Lampedusa.