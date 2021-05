Così il "mostro delle Ardenne" rapì e stuprò nove ragazzine

È morto Michel Fourniret, 79 anni, il serial killer francese soprannominato "il mostro delle Ardenne". Ad annunciarlo, questo pomeriggio, è stato il procuratore di Parigi, precisando che l'uomo si trovava " nell'unità ospedaliera Pitiè-Salpètrière (UHSI) ". Ma chi era il killer condannato a due ergastoli? E di quali crimini si era macchiato?

Il "mostro delle Ardenne"

I delitti compiuti da Michel Fourniret sconvolsero la Francia e il Belgio dalla fine degli anni '80 fino ai primi del 2000. Le vittime, nove quelle accertate fino ad oggi, furono tutte ragazze che vennero rapite, violentate e uccise dall'uomo. L'uomo venne arrestato, insieme alla compagna, nel 2003, dopo che una ragazzina di 13 anni era riuscita a scendere dal furgone in cui era stata rinchiusa e ad avvertire la polizia. Come spiega il Corriere della Sera, nel 2004, Fourniret confessò di aver ucciso diverse ragazze adolescenti tra il 1987 e il 2001. Le Parisien, inoltre, ha ricordato la duplice condanna dell'uomo per molestie sessuali. Proprio durante la seconda carcerazione, avvenuta nel 1984, il "mostro delle Ardenne" avviò una corrispondenza con Olivier, una donna separata che divenne la sua compagna nel 1987, dopo la scarcerazione. L'anno dopo, un ex compagno di cella gli chiese aiuto per recuperare dei lingotti, ma dopo averli trovati Fourniret si tenne il bottino e uccise la fidanzata dell'amico. Una delle vittime più giovani dell'uomo sembra essere una ragazzina di 12 anni, rapita dopo essere stata a giocare con un'amica. Spesso, l'uomo ricorreva alla stessa dinamica per ingannare le ragazze: spesso chiedeva aiuto, poi le rapiva per seviziarle e ucciderle.

L'ultima confessione e la morte

Ad oggi sono 9 i delitti ricondotti al "mostro", ma in altrettanti casi serpeggia il dubbio di un suo coinvolgimento: si tratta di altre 9 ragazze stuprate e uccise tra il 1990 e il 2000. L'ultima vittima accertata è stata Estelle Mouzin, una bambina di 9 anni scomparsa nel 2003 dalla cittadina di Guermantes. Lo stesso Fourniret ha confessato, lo scorso anno, di averla rapita e uccisa. La conferma è arrivata anche dall'allora compagna del killer, Monique Olivier, che ha confermato il rapimento, a cui seguirono la violenza e la morte. Qualche giorno dopo, la polizia ha trovato tracce di Dna appartenenti alla bambina sopra un materasso della sorella di Fourniret. Non solo: sono state trovate tracce anche di altre persone, tra cui quelle di una delle altre vittime. Dal 2008 Fourniret stava scondando la condanna a due ergastoli, mentre la compagna, ritenuta complice dell'uomo, era stata condannata a un ergastolo. Lo scorso 28 aprile, il serial killer era stato ricoverato nella struttura legata al carcere di Fresnes, dove era detenuto: secondo Le Parisien, l'uomo soffriva di problemi cardiaci ed era affetto dal morbo di Alzheimer. E oggi, all'età di 79 anni, "l'orco delle Ardenne" è morto.