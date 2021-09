"Mi dia il green pass". E l'addetta ai controlli vien presa per il collo

Prima offesa, poi malmenata, afferrata per il collo e gettata a terra per aver chiesto di mostrare il Green Pass. È successo ieri a un'addetta ai controlli dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, a Monfalcone (Gorizia). La donna aggredita ha riportato un trauma cranico a causa della caduta, con una prognosi di otto giorni.

La sua colpa? Aver fatto il suo dovere. L'addetta si trovava davanti all'imbarco per un volo per Londra per chiedere ad ogni passeggero di mostrare il certificato verde, indispensabile per poter viaggiare in aereo. A un certo punto, di fronte alla donna si è presentata una coppia. L'uomo, alla richiesta di esibire il Green Pass, ha dato in escandescenze e si è scaraventato contro la dipendente. Fortunatamente alcuni agenti delle forze dell'ordine, che si trovavano poco distanti, sono intervenuti entro pochi minuti.