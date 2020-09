"In Romania ragazze...". Ecco chi è il candidato che fa impazzire i social

Il ventaglio di proposte per le comunali di Trento delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre può annoverare anche la presenza di Franco Bruno, artigiano edile classe 1979. Non è legato a nessuno dei maggiori partiti ma ha fondato un proprio movimento, chiamato La catena, con il quale " impedire in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera di far ritornare queste persone che fanno finta di governare ". Rivoluzionario e originale, Franco Bruno è originario di Bolzano ma vive da ormai 25 anni nel capoluogo trentino. Imprevedibile e originale, le sue interviste di presentazione sono diventati dei e veri e propri cult sul web, tra inni alle donne (preferibilmente rumene) e condanna dei centri sociali.

La sua prima esperienza con una candidatura comunale risale al 2015, sempre a Trento, mentre nel 2017 ci riprovò a Verona ma non ha mai raggiunto il numero minimo di firme per depositare la lista. Quest'anno, incredibilmente, c'è riuscito e il merito è anche forse delle sue interviste surreali. Ha superato le 6mila visualizzazioni con la sua presentazione elettorale a torso nudo, ma è un'intervista ad averlo portato alla ribalta. Ha " tante case " ma, a suo dire per colpa delle donne moderne, non ha una famiglia: " Sono da solo. Niente da fare con le donne di oggi. Molte fumano, si drogano, non fanno figli, non fanno da mangiare. Per questo l'Italia va male: non si fanno più figli ". Forse per questo motivo i suoi viaggi erano spesso in Romania, perché " li qualche ragazza si trovava ".