Condannato a 2 anni e 6 mesi ex direttore de Il Sole 24 ore: "Sono innocente"

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hanno condannato a 2 anni e 6 mesi, più 50mila euro di multa, l'ex direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Il giornalista era imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito di un'inchiesta svolta dalla procura di Milano per presunte irregolarità nella gestione finanziaria del gruppo e per false comunicazioni sociali, in particolare in merito al numero di copie "gonfiate". Nello stesso procedimento erano stati indagati l'ex presidente Benito Benedini e l'ex amministratore delegato Donatella Treu. Benedini e Treu hanno però patteggiato in udienza preliminare, insieme alla società, indagata per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

L'accusa, rappresentata dal pm Gaetano Ruta, che ora presta servizio presso la procura europea antifrode, nella requisitoria dello scorso 7 aprile, aveva chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per Roberto Napoletano, con la concessione delle attenuanti generiche. Il pm aveva esposto la presenza " di prove dichiarative e documentali molto significative " e di un danno, non solo legati ai numeri ma soprattutto di reputazione per " il più importante giornale economico italiano ". mentre la sua difesa aveva chiesto l'assoluzione con formula piena per il giornalista, che " non ha mai travalicato " la sua funzione e contro il quale non ci sono elementi " documentali o testimoniali ". Roberto Napoletano, che ora dirige la Gazzetta del sud, era regolarmente presente in aula e ha atteso fino alla pronuncia della sentenza da parte dei giudici.