Ecco le tre malattie gravi che aprono le porte al virus

Sembra che ormai non ci siano più dubbi. I dati parlano chiaro. La mortalità da Covid-19 risulta più elevata " per gli ipertesi, i pazienti con aritmie cardiache, i diabetici e soggetti con patologie cardiovascolari ".

E, più in generale, per gli anziani. A sottolinearlo è Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia all'Università cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli nella Capitale. " Il messaggio - specifica ad AdnKronos Salute- è semplice: bisogna stare a casa. Questi pazienti possono proteggersi stando a casa ". Ad essere più a rischio, quindi, oltre agli anziani, sono le persone che soffrono già di ipertensione, diabete e aritmie cardiache. Sono loro, in particolare i soggetti che devono alzare il livello di allerta, di fronte alla minaccia di contrarre il nuovo coronavirus, che ha scatenato la pandemia che sta facendo paura al mondo intero.

A sottolineare il rischio corso dai pazienti con queste patologie era già stato l'American College of Cardiology che, come aveva riportato il Giornale, citando il Messaggero, aveva messo in guardia i pazienti cardiopatici o con patologie legate alla pressione alta. Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità (Iss), risalenti al 4 marzo, che analizzavano i morti italiani per coronavirus (105 allora), il 74,6% del campione era iperteso, il 33,8% soffriva di diabete mellito e il 70,4% aveva subito una cardopatia ischemica.