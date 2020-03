Così il coronavirus cambia la ritualità della Pasqua

Le festività pasquali costrette a fare i conti con la pandemia dovuta al Covid-19. Anche la Pasqua, in relazione alle sue declinazioni celebrative, e non certo in funzione del suo significato, che resta immutato, sarà influenzata da quello che sta accadendo nel mondo.

Del resto il pontefice della Chiesa cattolica ha già disposto su tutta una serie di eccezioni che riguardano anche gli appuntamenti pubblici che erano stati calendarizzati per i prossimi mesi, aprile compreso. Bergoglio ha dovuto rincunciare, per ora, anche a "The Economy of Francis", che si sarebbe dovuto svolgere a marzo, ad Assisi, e che avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque del suo pontificato. Quest'anno la Pasqua cadrà il 12 del mese appena citato, ma Papa Francesco dovrò presiedere ogni funzione prevista senza che i fedeli possano partecipare dal vivo. E questa è una novità forse assoluta nella storia contemporanea. Ma non è l'unico elemento straordinario dovuto alla pericolosità dei contagi che derivano dalla circolazione del coronavirus. Il Covid-19, come sappiamo, ha interessato pure il Vaticano, con almeno un caso che è stato confermato dalla Sala Stampa. Ma il punto, adesso, è comprendere le modalità tramite cui si svolgeranno le varie tradizionali ritualità pasquali.

Si parte dalla Messa crismale, che come sottolineato pure da Avvenire in questi giorni, dovrebbe avere luogo il giovedì prima della domenica centrale. In considerazione delle circostanze eccezionali, per quest'annualità è stato decretato che quella Messa si possa rimandare. La lavanda dei piedi, poi, non può essere organizzata come sarebbe stato consueto se la pandemia non fosse scoppiata. Il cardinale Robert Sarah, che è il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, è stato piuttosto chiaro sul punto. Il porporato africano ha inoltrato delle indicazioni dettagliate agli espiscopati. Di solito, per via della Pasqua, sarebbero state organizzate delle processioni, penitenziali o no: niente assembramenti, dunque niente processioni. E pure quelle potranno essere spostate nel tempo, nella speranza che la situazione migliori, per esempio, con la fine della prossima stagione estiva, dove si potrà provare a recuperare qualcosa. E per quanto riguarda il Triduo pasquale?