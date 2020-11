Coronavirus, i contagi tornano a salire oltre i 30mila al giorno

I contagi da coronavirus deelle ultime 24 ore sono 30.550, come indicato nell'ultimo bollettino della Protezione civile. i tamponi processari nell'ultima giornata sono stati 211.831 mila e i morti riconducibile al Covid, invece, sono 352. La percentuale di incidenza dei nuovi positivi sul totale dei tamponi processati è cirva del 14.4%. Rallentano i ricoveri in terapia intensiva, che si fermano a 67 nuovi ingressi su un totale di 1.069 nuovi ricoverati. I dimessi/guariti di oggi sono 5.103.

Calano i contagi in Lombardia rispetto al passato ma salgono rispetto a ieri. Le Asl hanno segnalato 7.758 casi nella regione, che continua a essere la capofila della triste classifica dei maggiori contagi del Paese. L'incremento delle terapie intensive in Lombardia è di 32 unità in 24 ore su un totale di 278 unità in ingresso. I deceduti in Lombardia in una giornata sono stati 96.