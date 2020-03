Coronavirus, la lista completa dei negozi aperti e di quelli chiusi

Quali negozi sono aperti? E quali, invece, sono chiusi? Sono questi due dei più ricorrenti interrogativi di questi giorni, in cui l'Italia è chiamata a difendersi dalla minaccia del coronavirus.

Per arginare la pandemia da Covid-19, infatti, il governo ha varato misure restrittive e di contenimento che interessano l'intero territorio nazionale, contenute nel decreto ministeriale dell'11 marzo. Il Dpcm è entrato in vigore in data 12 marzo e "scadrà" il 25 marzo, giorno in cui si attendono nuove e ulteriori indicazioni.

Per tornare alle domande di cui sopra, le contromisure adottate dalle istituzioni prevedono la serrata di bar, pub e ristoranti, così come quella dei centri estetici e dei parrucchieri, oltre che di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di prima necessità. Molte altre attività, invece, hanno appunto il diritto di rimanere aperte, come i negozi di generi alimentari, le (para)farmacie, gli ottici, i distributori di benzina, i tabacchi e le edicole. Ma non solo.

Ecco allora una tanto chiara quanto comoda lista (peraltro reperibile sul sito istituzionale del ministero della Salute) dei negozi aperti e dei servizi alla persona garantiti dalle autorità.

I negozi aperti

- Ipermercati

- Supermercati

- Discount di alimentari

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Farmacie

- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

I servizi alla persona garantiti

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

- Attività delle lavanderie industriali

- Altre lavanderie, tintorie

- Servizi di pompe funebri e attività connesse