Covid, 39enne bresciana no vax muore in ospedale: grave la madre

Il vaccino non la convinceva e aveva deciso di non farlo, malgrado l’Ats Montagna avesse aperto la “chiamata“ per la sua fascia di età già prima dell’estate. Una scelta convinta che, però, alla fine ha pagato con la morte per Covid a soli 39 anni. Agnese è deceduta in un letto di terapia intensiva a Milano.

Madre no vax

La donna, originaria di Piancogno nel Bresciano, era madre di due bambini di 2 e 7 anni. No vax per scelta, senza però aver mai partecipato a manifestazioni di piazza o a proteste plateali, Agnese era risultata positiva al rientro dalle vacanze. Nei giorni successivi le sue condizioni erano peggiorate fino ad entrare in coma 5 giorni fa. Dagli Spedali Civili di Brescia, dove era stata ricoverata, nelle ultime ore era stata trasferita in ospedale nel capoluogo lombardo dove poi è deceduta. Ma il dramma non si è consumato solo con la morte della donna. Anche il marito e i genitori, infatti, sono tutt’ora positivi e la madre sarebbe ricoverata in gravi condizioni seppur stazionaria. L’anziana non sa ancora della morte della figlia e lotta per avere una possibilità di riabbracciare i suoi cari.

Il paese

Secondo quanto raccontano a Piancogno Agnese anche in passato aveva manifestato la sua contrarietà per le vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica per i figli.

La malattia fulminante

La via crucis di Agnese era iniziata dal ritorno in Vallecamonica dopo le ferie. Le autorità sanitarie, infatti, l’avevano avvertita di un possibile contatto avuto con un positivo. Sia lei che il marito si sono sottoposti al tampone, risultando entrambi positivi così come i genitori. Ma sono bastatati pochi giorni perchè il quadro clinico di Agnese precipitasse arrivando in terapia intensiva in ospedale a Milano.

La madre è grave, marito e nonno guariti

La madre rimane ricoverata in gravi condizioni al Civile. Intanto il nonno materno, imprenditore edile della Vallecamonica, e il marito della 39enne si sono negativizzati nei giorni scorsi e non compaiono più tra le persone in isolamento.

Il funerale in forma privata. Le ceneri della 39enne verranno accolte domani pomeriggio al cimitero di Cogno ma la famiglia ha deciso di non celebrare il funerale.

Il sindaco

“È la vittima più giovane per la nostra comunità dall'inizio della pandemia“ ha speigato il sindaco di piancogno Francesco Sangalli. “Agnese aveva le sue idee sui vaccini - ha chiuso ogni polemica il primo cittadino -. Ma era una donna solare che viveva per la famiglia“.