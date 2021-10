"Evitate spostamenti non necessari". Scatta l'allarme maltempo: ecco dove

Grave allerta maltempo al nord Italia, dove da ore piove senza interruzioni. Liguria, Piemonte e Lombardia sono le regioni in cui è più alto l'allarme per rischio idro-geologico e per le esondazioni. Al momento la situazione più grave si sta verificando nella regione costiera, dove sono già esondati alcuni fiumi ed è crollato anche un ponte. Il savonese è l'area più colpita. Qui è esondato il fiume Erro a Pontinvrea ma sono usciti dagli argini anche il Giusvalla e il Letimbro, alle spalle di Savona. A Quiliano è crollato un ponte e, per evitare tragedie, nel savonese sono numerosi i ponti che sono stati chiusi per precauzione, tanto che la stessa città di Savona risulta al momento spaccata a metà.

L'allerta in Liguria

Sarà allerta rossa fino a domani mattina alle 6. Temporali, pioggia intensa. Nella zona del santuario di Savona sono state evacuate due persone dalle loro abitazioni. Lo rende noto Regione Liguria tramite i suoi canali social. A Borgata Isola Grande, sempre in zona santuario dopo Castel Sant'Agata, 10 persone sono rimaste isolate. La memoria dei liguri va inevitabilmente agli eventi che nel 2011 e nel 2014 hanno portato morte e distruzione nella regione. Il sistema di controllo è stato attivato e nelle prossime ore verranno forniti nuovi aggiornamenti sulla situazione meteorologica, con i fiumi che restano i sorvegliati speciali. Le piogge copiose di queste ore si stanno riversando su un territorio già pregno di acqua e il rischio di frane e smottamenti è concreto in Ligura. " Evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza ", ha scritto in un post Facebook di aggiornamento sulla situazione il governatore Toti.

La situazione in Lombardia

Anche in Lombardia la situazione risulta essere critica. Su Milano è prevista un'ondata di grave maltempo nel corso della notte. La massima allerta per pioggia e vento è prevista tra le ore 21 e l'una del mattino di domani, martedì 5 ottobre. Tra le 2 e le 7, invece, il fronte si sposterà e le precipitazioni saranno molto intense sulle province a nord di Lecco, Como, Varese. Questo potrebbe provocare possibili ondate di piena con rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro a Milano.

Per questa ragione rimarrà attivo il Centro operativo comunale e dalle 21 tutte le squadre saranno dislocate nelle zone a rischio esondazione, mentre sono in atto verifiche sulle caditoie e i sottopassi ed è già stato lanciato il sistema di allerta ai cittadini, ai commercianti e agli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta. Questa sera saranno evacuate le comunità del parco Lambro ed è vietato sostare nelle zone del Lambro.

L'allarme in Piemonte

Non verrà risparmiato nemmeno il Piemonte dall'ondata di maltempo. L'Arpa ha segnato l'allerta rossa per le prossime ore. L'Arpa indica che le aree più colpite dal fronte perturbato saranno quelle del Verbano Cusio Ossola, oltre alle valli Belbo e Bormida nelle province di Asti e Alessandria. Queste zone saranno interessate da uno scenario di tipo A con " estese esondazioni dei corsi d'acqua e diffusi fenomeni di versante ". La sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte è stata aperta alle 14 e sarà attiva senza sosta fino al termine dell'ondata di maltempo, che è prevista per le prossime 30 ore.