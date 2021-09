"Un'ora d'attesa per il green pass". Rischio caos in nidi e materne

È scattato oggi il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole materne, primarie e secondarie e, a poche ore dalla prima campanella, c’è rischio caos. Davanti agli ingressi, infatti, si ritroveranno 1 milione e 330 mila bambini, di cui 850 mila frequentano la scuola statale e altri 480 mila la scuola dell'infanzia paritaria, con i genitori coinvolti che all'ingresso e all'uscita dovranno effettuare una media di 2,7 milioni di controlli manuali del Green pass.

L'allarme "assembramenti"

A lanciare l’allarme è stata “Tuttoscuola“ che ha calcolato la media di ogni singolo controllo e i tempi di attesa per entrare a scuola in sicurezza. E i numeri sono indiscutibili: sono 53.476 mila le scuole statali e paritarie sul territorio che hanno 13.234 sedi delle scuole statali dell'infanzia e 8.590 in quelle paritarie (comunali e private). E nella scuola dell'infanzia sono attesi, come ogni anno, molti genitori per l’inserimento graduale del bambino alle lezioni. In ogni caso da domani mattina bisognerà controllare manualmente i green pass di un milione e 330 mila genitori o familiari accompagnatori. Un'operazione che dovrà essere concentrata nell'arco di circa un'ora, tra le 8 e le 9 del mattino, da ripetere otto ore dopo quando i bambini saranno ripresi all’uscita da un parente diverse. In tutto quindi saranno 2,7 milioni i controlli manuali ogni giorno.

I casi limite

L'analisi ha evidenziato anche i “casi limite“ come quello della scuola di San Cesareo (Roma) che di sezioni ne ha ben 19 con 425 bambini oppure nelle scuole di Acerra e Giugliano (Napoli) con ciascuna 17 rispettivamente con 338 e 329 bambini iscritti l'anno scorso o anche la scuola di Ghedi (Brescia), 17 sezioni e 364 bambini. Così cronometro alla mano, ad una media di mezzo minuto per persona, in una scuola con 100 bambini per i controlli il tempo di attesa potrebbe arrivare fino a 50 minuti. Per una scuola con 200 bambini potrebbero occorrere fino a 100 minuti con un solo addetto al controllo.

I genitori senza Green pass rimangono fuori

I problemi maggiori, invece, riguarderanno i genitori senza green pass che, non potendo entrare, dovranno lasciare i bambini alla porta di ingresso della scuola. In ogni scuola, però, c’è anche il dubbio a chi dovranno essere affidati gli alunni. Dal Ministero dell’istruzione, precisa Tuttoscuola, non sono state inviate al momento note operative alle scuole su come gestire questa situazione, che non hanno avuto neanche tempo di prepararsi, essendo stato reso noto il decreto solo venerdì scorso. Intanto la prima campanella è pronta a suonare con 2,7 milioni di green pass da controllare a mano e senza causare “assembramenti“.