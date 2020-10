Dal lanciafiamme all'estintore, la risposta di Guido Bertolaso a De Luca

Il governo si sta affrettando ad attuare ulteriori strette sui cittadini alla luce dell'incremento dei contagi, sta chiedendo ulteriori sforzi alle attività che da marzo non hanno mai riaperto davvero e ripreso a vivere e di conseguenza ai cittadini che dal lockdown vivono in condizioni di difficoltà. Ma nel momento in cui chiedono sacrifici agli italiani non si prodigano nello stesso sforzo pr agire sugli aspetti che dipendono esclusivamente dall'esecutivo. Guido Bertolaso ha messo in evidenza questa contraddizione portando in diretta a L'aria che tira un estintore, perfetta metafota di quello che sarebbe dovuto succedere ma non è successo nei mesi precedenti.

L'ex direttore del Dipartimento della Protezione Civile si è presentato da Myrta Merlino con un estintore tra le mani: " È questo quello che ci serve in caso di emergenza. È presente in tutti i luoghi pubblici, è l'apparecchio più presente in tutta Italia ma per fortuna il meno utilizzato di tutti, però costa ". Guido Bertolaso è stato l'esperto che con i soli finanziamenti privati, ad aprile ha realizzato l'ospedale di Fiera Milano, criticato e osteggiato perché mai riempito al limite della sua capacità. Per fortuna, si potrebbe dire.

L'esperto ha spiegato come in questi casi l'unica parola chiave, quindi l'unica risposta possibile a un'emergenza sia solo una: prevenire. Se la prima ondata ha colto l'Italia impreparata, tanto che si è parlato di uno tsunami sanitario che si è abbattuto con violenza sul nostro Paese, per il possibile ritorno ci saremmo già dovuto far trovare pronti. Oggi, invece, c'è grande paura per quello che potrebbe succedere tra qualche settimana, mentre la Lombardia sembra reggere bene. Quell'ospedale, nel parallelismo di Guido Bertolaso, è l'estintore della Lombardia in caso di una seconda ondata di ampie dimensioni, per sollevare gli ospedali del territorio dal peso delle terapie intensive e dei ricoveri Covid.