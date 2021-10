Taxi fermi in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo

Traffico a rilento, clienti lasciati a piedi e centri cittadini bloccati. Questa mattina è andato in scena lo sciopero nazionale dei tassisti, che ha avuto adesioni altissime, fino a sfiorare l'80% dei conduncenti delle auto bianche. I taxi resteranno fermi dalle 8.00 alle 22.00.

A Roma, le principale sigle sindacali di categoria hanno manifestato davanti al ministero dello Sviluppo Economico e nel pomeriggio si sposteranno sotto il ministero dei Trasporti. A Milano, il corteo di taxi è partito a metà mattina da Piazza Affari e, con la scorta di carabinieri e polizia locale, ha attraversato il centro cittadino fino ad arrivare alla Stazione Centrale alle 11.20 circa. Qui i tassisti hanno allestito alcuni gazebo e hanno issato striscioni di protesta. Anche gli aeroporti delle due più grandi città d'Italia - Fiumicino, Linate e Malpensa - sono rimasti senza taxi. A Torino circa 300 adesioni con un corteo partito questa mattina da piazza Vittorio verso via Po bloccando il traffico dei mezzi pubblici e delle auto. A Genova, Napoli e Torino sono in corso presidi simili.