L'urlo degli infermieri in trincea: "Ecco i nostri volti tumefatti"

I segni profondi scavano il viso e i lividi tracciano il contorno degli occhi, lì dove la mascherina stringe di più. Sono i volti degli infermieri, che combattono in prima linea contro il virus. E dopo una giornata di lavoro, con turni da 10 ore, passate indossando i dispositivi di protezione, si ritrobano con segni e lividi.

Le immagini, tra selfie e fotografie di colleghi, molte diventate virali sui social, parlano da sole e raccontano la fatica di chi sta affrontando l'emergenza coronavirus dagli ospedali in trincea da oltre un mese. " Si tratta di tutti quegli infermieri senza voce che rappresentano la forza vitale del nostro servizio sanitario e che si stanno ammazzando di lavoro in prima linea dal primo minuto ", denuncia il sindacato Nursing Up, secondo quanto riferisce AdnKronos. Ma non tutti li vedono, " mentre lasciano l'ospedale con i volti tumefatti per l'uso dei dispositivi di sicurezza, o con mani e piedi gonfi dopo 10 ore di lavoro continuativo ". Alcuni di loro, spiega il sindacato, " hanno difficoltà anche a respirare nelle loro tute di protezione ".

Dopo aver sottolineato le condizioni di lavoro degli infermieri, il sindacato lancia un appello, perché " è arrivato il momento di pensare proprio a loro ". E Nursing Up chiede che il governo, dopo i bonus da 200 euro al giorno, previsti per il personale che ha risposto ai recenti bandi della protezione civile, " preveda risorse e indennizzi anche per i colleghi che da più di un mese lavorano nei reparti Covid-19 e non hanno ricevuto bonus di alcun tipo. Per coloro che non hanno avuto accesso ai rimborsi per l'alloggio e che sono stati costretti ad affittare stanze vicino agli ospedali perché temono di contagiare i familiari ".

Infatti, secondo il sindacato, il bando indetto dalla protezione civile, per reclutare 500 infermieri, per fornire un aiito alle strutture sanitarie, rappresenta " una goccia nel mare. È poca cosa rispetto ai 4.700 infermieri che già mancavano in Lombardia prima dell'emergenza sanitaria, oppure ai 3.700 mancanti in Piemonte" . E aggiunge: " Apprezziamo il pari trattamento riservato dai bandi della Protezione civile tra medici ed infermieri riguardo al bonus previsto di 200 euro al giorno ". Ma ora si chiede di più: il riconoscimento di un bonus anche a coloro che lavorano in prima linea dall'inizio dell'emergenza. " Occorre tutelare i colleghi che, prima di ogni altra cosa, hanno messo a repentaglio le loro stesse vite - spiega Nursing Up - p artecipando da attori principali in un contesto emergenziale disorganizzato, senza dispositivi di protezione e lavorando nel disagio assoluto ".