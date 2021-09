"Fascista". Imbrattato il busto di Guglielmo Marconi al Pincio

Con un'azione sprezzante e spregiudicata, un gruppo che si fa chiamare Creare è distruggere ha imbrattato questo pomeriggio la statua di Guglielmo Marconi al Pincio di Roma. Il busto fa parte della straordinaria collezione di 229 ritratti che si possono ammirare passeggiando lungo i viali del giardino panoramico di Roma, uno dei parchi più famosi della città. Non si sa chi ci sia dietro l'azione, la pagina Facebook è nata nel pomeriggio di domenica 12 settembre, con tempi che sembrano pressoché concomitanti con quelli dell'atto vandalico.

L'azione pare sia stata compiuta in pieno pomeriggio da un ragazzo che, come si vede in un video pubblicato sulla stessa pagina, armato di bombolette spray ha imbrattato l'omaggio a Guglielmo Marconi. Non è la prima volta che le statue del Pincio vengono prese di mira dai vandali, ma se ilt utto venisse conferamto, questa sarebbe l'azione più eclatante, perché svolta in favore di telecamera. I motivi? Nel gruppo si millanta una presunta rivendicazione antifascista contro lo sviluppatore del sistema di telegrafia senza fili.

" È possibile accettare di venerare personaggi che hanno fatto del fascismo una mentalità, senza ripensamenti? Con le sue invenzioni Guglielmo Marconi fu l’iniziatore di una delle mutazioni più pericolose e devastanti per il mondo contemporaneo. Portandoci a tutto questo ", si legge nel post pubblicato su Facebook. La presunta rivendicazione, poi, continua citando lo storico Furio Jesi: " Solo nell’ora della rivolta la città è sentita veramente come la propria città: propria poiché dell’io e al tempo stesso degli altri; propria, poiché campo di una battaglia che si è scelta e che la collettività ha scelto; propria, poiché spazio circoscritto in cui il tempo storico è sospeso e in cui ogni atto vale di per sé stesso, nelle sue conseguenze immediate ". E quindi: " Ci si appropria di una città fuggendo o avanzando nell’alternarsi delle cariche, molto più che giocando da bambini per le sue strade o passeggiandovi più tardi con una ragazza. Nell’ora della rivolta non si è più soli nella città ".