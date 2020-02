Isabella Noventa, Freddy: "È andata via per avere i miei soldi"

Secondo Freddy Sorgato, Isabella Noventa sarebbe ancora viva. La donna avrebbe fatto perdere le sue tracce in quanto starebbe perseguendo un piano ben congegnato volto ad appropriarsi dei suoi soldi. Questo ed altro è esplicato in una lettera che Sorgato ha inviato alla redazione del settimanale Giallo. La missiva inizia così: "Sono Freddy Sorgato e le scrivo da carcere di Padova, dove mi trovo in relazione al caso di Isabella Noventa. Ho letto il suo esposto su Giallo e l'ho trovato molto irrispettoso e denigratorio nei confronti di una persona da poco deceduta per malattia (si riferisce ad Ofelia, madre di Isabella ndr)". Ricordiamo come Freddy Sorgato sta scontando la pena di 30 anni per l'omicidio e la distruzione di cadavere della fidanzata Isabella comminatagli in primo grado e confermata in secondo. Il 50enne è attualmente recluso presso il carcere "Due Palazzi" di Padova. Isabella, di professione segretaria, residente ad Albignasego (Padova) venne uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Assieme a Freddy è stata condannata a 30 anni anche la sorella Debora. Ad Emanuela Cacco, amante dell'uomo, è stata inflitta invece una pena a 16 ani di reclusione.

Isabella Noventa: Freddy insinuerebbe che sia ancora viva

Fredy Sorgato ha scritto a Giallo dopo la notizia della morte di Ofelia Rampazzo, madre di Isabella Noventa. La donna, deceduta all'età di 87 anni per un male incurabile, ha sperato fino all'ultimo di poter dare una degna sepoltura al corpo della figlia che però non è stato ancora rinvenuto. L'anziana signora si era spesso rivolta al ballerino 50enne implorandogli di confessare. Paolo Noventa, fratello di Isabella, aveva parlato del forte dolore provato da sua madre Ofelia, fino al giorno in cui il suo cuore si è fermato. Ora, soprendentemente, Sorgato ha deciso di esplicare la sua versione dei fatti, a dir poco fantasiosa. L'uomo ha scritto riferendosi ad un'articolista del settimanale, che si è occupato recentemente della vicenda: "Innanzitutto, non sono un assassino di fatto, ma solo mediatico, dato che le non conoscenza delle cose e dei fatti rende a lei passibile di parlare a vanvera su notizie raccolte nei corridoi dove ogni news riportata e ricca di blasfemie e falsità di comodo per riempire spazi vuoti".