"Tamponi gratis per chi lavora". Scoppia la bufera su Landini

L’obbligo di Green pass sul posto di lavoro sta creando delle vere e proprie fazioni e scontri di opinioni come quello avvenuto tra Maurizio Landini e Sergio Abrignani. Da una parte infatti troviamo Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che nel corso di “Mezz'ora in più” in onda su Rai3 ha chiesto la possibilità di avere tamponi gratuiti per i lavoratori. "I tamponi non possono essere pagati dai lavoratori. Lavorare è un diritto. Considero sbagliato in questa fase introdurre il concetto che per lavorare uno debba pagare. Ma non siamo contrari a vaccini" ha affermato Landini. Il segretario della Cgil ha anche spiegato: “Per noi il provvedimento più intelligente sarebbe una fase transitoria per fare in modo che il tampone non sia pagato dal lavoratore. Sono spese che le imprese possono scaricare".

Abrignani: "Rischio condono per evasore vaccinale"

Dall’altra parte invece Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico, che nella stessa trasmissione ha ricordato che “il Green pass era il modo per avere le persone in sicurezza sul posto di lavoro. Chi va al lavoro non vaccinato mette a rischio gli altri lavoratori. Offrire la chance di fare un tampone gratuito a un evasore vaccinale è come dare un condono a un evasore fiscale. Non vogliamo regalarlo a chi ha certezze paranoidi. Gli esitanti che hanno dubbi vanno convinti in un tempo relativamente stretto. Poi ci sono persone con certezze paranoidi, no vax con cui è impossibile discutere. L’obbligo vaccinale però ha bisogno di alcuni passaggi e di un certo tempo. La variante Delta infetta il triplo del ceppo di Wuhan, sarà un problema”.