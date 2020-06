Lecco, mamma lascia bambini soli per andare a un festino di coca

A Lecco, una mamma single di 36 anni, operatrice sanitaria, ha lasciato i propri bambini a casa durante il fine settimana, per poter essere libera di recarsi a un festino a base di cocaina e alcol. In sua assenza, a curare i fratellini di 10, 7 e 5 anni, è stata la sorella maggiore 14enne. La donna è stata denunciata per abbandono di minori e ha perso la potestà genitoriale, dopo che è finita al pronto soccorso per abuso di sostanze stupefacenti e alcol. A salvare i quattro minorenni è stata la squadra Volanti della Questura di Lecco.

Mamma lascia soli i bambini per farsi di coca

Come riportato dal Corriere, la giovane madre, con qualche piccolo precedente, avrebbe preso un appartamento in affitto dove si è poi svolto un festino a base di coca e alcolici. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe lasciato i suoi quattro bambini a casa per tutto il fine settimana. Forse anche qualche giorno in più. Il fatto è saltato fuori perché, nella giornata di domenica 7 giugno, la 36enne è arrivata a bordo di un'ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco in stato confusionale, per abuso di sostanze stupefacenti. Ai medici, la donna avrebbe raccontato di essersi sentita male dopo aver bevuto e aver fatto uso di cocaina.

La figlia 14enne ha accudito i fratellini

Ancora in stato confusionale, avrebbe però parlato dei suoi bambini. Subito dopo ha chiamato un amico chiedendogli di recarsi nella sua abitazione per accudire i suoi figli. Quando le forze dell’ordine, che sono state allertate dalla struttura ospedaliera, sono giunte nell’appartamento, hanno trovato l’uomo con i bambini. L’amico della madre snaturata ha spiegato agli agenti di essere stato chiamato dalla donna per correre a controllare i bimbi, lasciati soli per più giorni. Durante il lungo periodo di assenza della madre è stata la figlia maggiore, di 14 anni, a occuparsi dei fratellini. Una ragazzina subito apparsa ben più matura della sua giovane età. La polizia è poi riuscita a rintracciare la nonna materna, alla quale sono stati affidati i minorenni.

L’operatrice sanitaria è stata denunciata per abbandono di minori. Il pubblico ministero di turno presso il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto nei confronti della madre il decadimento della potestà genitoriale. Si tratta di un provvedimento preventivo in attesa che l’iter giudiziario faccia il suo corso.