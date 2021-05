Lucarelli smonta Fedez: "Il vero coraggio è un altro..."

Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato bordate al veleno contro Fedez e il suo intervento al Concertone del Primo maggio, puntualizzando su alcuni punti che secondo la giornalista inficiano la sua partecipazione ma, soprattutto, rendono la polemica lacunosa e di poco senso. " Oggi abbiamo scoperto che in Rai esiste il patronato politico, pazzesco. Vorrei raccontarvi che succede da qualche decennio e che la politica (tutta, a destra e sinistra) non si limita a chiedere a un cantante di non fare politica su un palco, ma decide amministratori, conduttori, contenuti e veti ", punzecchia la firma de Il Fatto Quotidiano, che sottolinea l'incoerenza della politica di sinistra: " Li decidono anche i partiti di quei politici che oggi twittano Bravo Fedez, con acrobazie degne delle finali di un campionato russo di ginnastica ritmica ".

" Contro Ferro strofa violenta "

La Lucarelli applaude Fedez perché " ha fatto benissimo a non cedere alle pressioni che abbiamo ascoltato " e lo elogia anche per aver registrato e pubblicato la telefonata. È montata la polemica, si è creato il caos ed è salito l'hype per la sua esibizione, che alla fine non è stata modificata. Fedez è " salito sul palco e ha detto quello che voleva, non mi pare un passaggio trascurabile. Con un Renzi qualunque dubito anche solo che sarebbe stato invitato su quel palco ".

Ma è a questo punto che la giornalista affonda il primo, vero, colpo: " Fedez improvvisamente paladino del mondo Lgbt. Bene. Fedez però è anche quello che quando il primo cantante italiano famoso anche fuori dai confini nazionali ha fatto coraggiosamente coming out e nel 2010 - mica ora, con la strada più che spianata- nella canzone 'Tutto il contrario' gli dedicò la strofa: 'Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi: ciao sono Cristiano non è che me lo ficchi?' ".

Selvaggia Lucarelli ne riconosce l'ironia, ne comprende il senso contrario, ma " quella strofa però era violenta, qualunque lettura le si voglia dare. La canzone è ancora lì, mai ritirata ". E la giornalista sottolinea che, a chi gli ha fatto notare la necessità di scuse sentite, il rapper ha dato " sempre risposte piccate, infastidite ". Tiziano Ferro non gli ha mai perdonato questo scivolone e per la Lucarelli " non importa quanto si sbaglia, importa come poi decidi di riparare ".

Selvaggia Lucarelli e il coraggio di " avere qualcosa da perdere "

La giornalista non accetta che Fedez venga definito coraggioso, perché " il coraggio si misura con un’ unica unità di misura: quanto e cosa si rischia di perdere, compiendo una determinata azione. Fedez ha sposato una causa giusta in una fase di consenso per il ddl Zan enorme, e per fortuna ". Ma Fedez cos'ha messo in gioco? " Non lavora in Rai, non ha bisogno dei pochi soldi della Rai perché ne guadagna moltissimi altrove ", scrive la Lucarelli. La firma de Il Fatto, poi, prosegue, " signori miei, non tutti si possono permettere di rinunciare al loro stipendio in Rai o altrove, per questioni di principio. E lo dice una per cui i principi sono importanti. C’è chi deve mangiare, Fedez continuerà a mangiare ".

A questo punto Selvaggia Lucarelli ricorda che Fedez ha un lauto compenso con Amazon, che per lui rappesenta quel " qualcosa da perdere ". Quindi, per la giornalista, " poteva rivolgersi al suo principale datore di lavoro, Amazon, e usare quel palco per chiedere di tutelare i diritti dei suoi lavoratori che fanno pipì nelle bottiglie e i cui sindacati sono costantemente ostacolati. In questo Fedez poteva essere coraggioso. Dimostrare di avere il coraggio di perdere qualcosa ".