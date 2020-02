Con un machete in mano vuol rapinare un'edicola: arrestato

Tenta di rapinare un’edicola armato di machete, ma viene messo alla fuga dal titolare dell’attività e da un altro uomo intervenuto per aiutare la vittima. Quindi scappa, viene raggiunto dai carabinieri in casa, si lancia dal balcone e viene tratto in arresto per tentata rapina. Il fatto è accaduto a Trapani a fine mese di gennaio e, la misura nei confronti dell’uomo è stata applicata adesso. Si tratta di Gaspare Croce, 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Erano le 7.00 del mattino quando, il 22enne, armato di machete si è recato dentro l’edicola, ubicata ne quartiere San Giuliano, approfittando di un orario in cui ancora non ci sono molte persone dentro il negozio. L’edicolante stava infatti ancora sistemando il locale per accogliere i clienti che sarebbero arrivati poco dopo con l’inizio delle attività scolastiche e degli uffici. L’uomo è stato colto alle spalle dal delinquente. Nonostante l’attacco in posizione di difficile difesa, il titolare del negozio non si è scoraggiato, anzi, ha reagito riuscendo a far uscire dall’edicola il delinquente. Una volta fuori, anche un passante, sopraggiunto perché stava vedendo quanto accadeva, ha dato manforte al titolare dell’attività.

Il ladro è quindi fuggito. Immediato l’allarme giunto alla sala operativa dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. I militari si sono subito recati sul luogo del reato acquisendo tutte le informazioni utili per risalire all’identità del delinquente. Fondamentali anche le immagini rilevate dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno e all’esterno dell’edicola. I carabinieri in questo modo, sono stati in grado di riconoscere il malvivente. Lo hanno identificato in Gaspare Croce, il giovane con il quale hanno avuto a che fare più volte a causa di altri reati commessi in determinate circostanze. Dunque le gazzelle dell’Arma si sono messe in viaggio verso la sua abitazione ubicata in una via vicina l’edicola. Quando Croce li ha visti arrivare, ha cercato di fuggire lanciandosi fuori dalla finestra ad un’altezza di non poco conto.

Nel frattempo i militari hanno avuto modo di rinvenire il grosso coltello utilizzato per commettere il delitto e anche gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Tutto è stato posto sotto sequestro.Dopo un’intera giornata, il malvivente ha deciso di costituirsi presentandosi in caserma. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità su quanto fatto in edicola quella mattina. I risultati dell’investigazione compiuta dai carabinieri sono stati condivisi dalla procura di Trapani che oggi ha ottenuto dal Gip l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.