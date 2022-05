Migrante 70enne muore dopo malore nel porto di Roccella: era diabetica

Una donna di 70 anni, cittadina afghana, è morta questa mattina nel porto di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, a seguito di un malore. Dopo il decesso è emerso che fosse affetta da diabete. Era stata visitata due giorni fa presso la tensostruttura allestita sul posto ma i medici non avevano ritenuto necessario il trasfermento in ospedale. Sul caso indaga la Polizia di Stato con il coordinamento della procura di Locri.

Il decesso

La 70enne aveva raggiunto il porto di Roccella Ionica, insieme ad altri 97 migranti, nella notte tra lunedì e martedì. Dopo lo sbarco la donna era stata visitata dall'quipe dell'Usmaf, struttura sanitaria che dipende dal Ministero della Salute, per via delle già precarie condizioni di salute. Tuttavia i medici non avevano ravvisato una situazione di emergenza tale da predisporre il ricovero ospedaliero. Stamattina l'improvviso malore e il decesso nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118 e della Croce Rossa. In attesa degli ulteriori accertamenti medici e dei riscontri investigativi, la Procura di Locri ha disposto il sequestro e il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale di Locri.

Gli sbarchi

Con l'ultimo sbarco è salito a 18 il numero di arrivi di migranti nel solo tratto di costa della Locride in questi primi 4 mesi e mezzo del 2022: 17 a Roccella e uno (con due scafisti di nazionalità russa morti per annegamento) a Siderno. Come ben ricorda l'agenzia stampa Ansa, nel 2021, nella struttura portuale roccellese si sono verificati 49 arrivi dei 55 sbarchi avvenuti nel tratto del comprensorio locrideo, per un totale di oltre 6mila migranti. La situazione sta mettendo a dura prova l'amministrazione locale sul piano logistico ed economico. Senza contare, inoltre, che le condizioni igienico-sanitarie della tensostruttura sono sempre più precarie per via del sovraffollamento.

L'appello del sindaco