"Migranti sui binari". L'ira dei pendolari sul treno fermo

Un treno è rimasto fermo per ore sulla tratta ferroviaria Trieste-Venezia per la presenza di alcuni migranti - circa una quindicina - sui binari. A denunciare l'accaduto è stata la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava, che si trovava a bordo del convoglio bloccato. " Sono bloccata, insieme a centinaia di lavoratori, perché una colonna di persone si muoveva sui binari " ha raccontato la deputata della Lega Nord in un post su Facebook.

Cosa è successo

Non è ancora stato chiarito il motivo per cui la colonna di migranti occupasse i binari della tratta ferroviaria Trieste-Venezia. Stando a quanto ha riferito la sottosegretaria alla Transizione ecologica sui social - notizia confermata successivamente anche dalle agenzie stampa - il gruppetto di stranieri avrebbe interdetto la regolare circolazione dei treni costringendo a una sosta forzata un convoglio diretto verso il capoluogo friulano. A bordo del mezzo, rimasto fermo per ore tra Portogruaro e Latisana, viaggiavano centinaia di lavoratori e studenti pendolari. L'ordine è stato ripristinato dopo l'intervento della Polfer.

La testimonianza della deputata leghista

A raccontare l'accaduto sui social, è stata la deputata Vannia Gava che, come ogni mattina, si trovava sul treno diretto da Venezia a Trieste. " Io che uso il treno regionale tra Portogruaro e Trieste e non prendo l’auto blu - ha precisato l'esponente leghista - questa mattina sono bloccata insieme a centinaia di lavoratori perché una colonna di persone si muove sui binari ". Poi ha continuato: " Sono in questo governo con spirito di servizio ed orgoglio, ma sull’immigrazione e ordine pubblico non si può certo dire che la collega competente stia facendo un ottimo lavoro ".

