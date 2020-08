Monza, deraglia treno: carrozze invadono anche la strada

Incidente ferroviario intorno alle 12 nella stazione Fs di Carnate-Usmate, in provincia di Monza e Brianza: un treno passeggeri è deragliato provocando almeno tre feriti. Le persone coinvolte, secondo le prime informazioni fornite da Areu, sarebbero il capotreno, un macchinista e un passeggero: quest’ultimo sarebbe uscito dal mezzo sfondando un finestrino. Nessuno, per fortuna è in gravi condizioni.

Le forze dell'ordine e gli equipaggi del 118 sono subito giunti sul luogo dell’incidente e stanno verificando il numero effettivo di passeggeri all'interno del convoglio. Sono tre le carrozze che sono uscite dai binari: alcune di esse sono finite anche sulla strada che corre parallela ai binari. La circolazione ferroviaria è stata bloccata sulle linee per Monza con Trenord che, per il momento, ha stimato ritardi per almeno 60 minuti.

Si sta indagando per capire le cause del deragliamento avvenuto all'interno della stazione della cittadina. Secondo quanto riportato da "PrimaMonza", l'incidente potrebbe essere stato causato da un errore umano o da un problema tecnico legato al mancato funzionamento di uno scambio dal momento che il mezzo, in transito in direzione Monza, ha imboccato un binario morto finendo, così, contro il muretto.

"Questa mattina si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Carnate che ha coinvolto il treno 10776. Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento". Lo fa sapere Trenord in una nota nella quale spiega anche che "l'unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di Areu e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno".