"Nessun obbligo", "Rispetti impegni" È rissa tra la Ue e Astrazeneca

L'Europa è sotto scacco delle case farmaceutiche che stanno producendo i vaccini contro il coronavirus. Mancano le dosi e ora è tutti contro tutti. Il nodo AstraZeneca è uno dei più caldi e tra la casa farmaceutica e l'Europa è iniziato un vero e proprio braccio di ferro, che vede l'Italia tra i Paesi maggiormente irritati per il comportamento del fornitore. Domenico Arcuri non le ha certo mandate a dire ad AstraZeneca. Intervistato pochi giorni fa da Barbara d'Urso ha sbottato: " Stanno trattando i 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l’Italia è più poveraccia degli altri Paesi perché così non è ". Se il clima di qualche giorno fa era teso, le parole di Pascal Serot, amministratore delegato di Astrazeneca, a Repubblica hanno ulteriormente inasprito lo scontro: " Non c'è alcun obbligo verso l'Unione europea ".

Parole pesantissime in un momento così drammatico per la pandemia, ma Serot continua: " Nel nostro contratto c'è scritto chiaramente: 'best effort', ossia 'faremo del nostro meglio'. Abbiamo deciso di utilizzare questa formula nel contratto perché all'epoca l'Ue voleva avere la stessa capacità produttiva del Regno Unito, nonostante il contratto sia stato firmato tre mesi dopo ". Queste dichiarazioni hanno innervosito l'Unione europea, che ha ribadito l'impegno preso dalla casa farmaceutica: " Quando hanno firmato l'accordo, lo hanno fatto sulla base della capacità di produrre ". Queste sono state le parole di Eric Mamer, portavoce della Commissione europea. La domanda che rimbalza da Bruxelles è semplice: perché AstraZeneca ha accettato il contratto se sapeva che non avrebbe potuto far fronte alle richieste?

In reazione alle parole di Serot, ora L'Europa chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza in modo tale da pubblicare il contratto. Republica riporta che fonti Ue ribadiscono come non vi sia il vincolo di produzione in Belgio. Intanto, l'incontro fissato per le 18.30 di oggi dal comitato direttivo sui vaccini Ue con AstraZeneca è saltato: AstraZeneca ha fatto sapere di rifiutare l'incontro.