Torna la protesta No Vax: è allarme per i "lupi solitari"

Alla fine, dopo mesi di disordini e caos nelle città italiane, le proteste dei no vax nelle piazze sono state disinnescate delle forze dell'ordine ma i duri e puri irriducibili non sembrano essersene accorti. Lo dimostra il fatto che nelle solite chat dei no vax si continua a fare propaganda per manifestazioni "colossali" e ipotetiche marce su Roma che, probabilmente, come accaduto nelle settimane precedenti, vedranno una partecipazione risibile.

La protesta dai social no vax

La nuova stretta del governo è stata massiccia, ormai il Green pass è stato reso obbligatorio, seppure nella sua versione base, per qualunque attività che non sia la spesa o l'acquisto in farmacia. Tutti gli over 50 sono obbligati alla vaccinazione e per viaggiare su qualunque mezzo pubblico sarà necessario il Green pass rafforzato, così come per partecipare a eventi e congressi nelle fiere. La mossa del governo è orientata ad assottigliare quanto più possibile il plateau dei non vaccinati, pescando dalla fascia anagrafica statisticamente più fragile davanti al virus.

Il numero di prime dosi quotidiane continua a essere relativamente alto, segno che il giro di vite del governo ha dato i suoi primi effetti sui no vax, ma lo zoccolo duro non sembra disposto a fare un minimo passo indietro, trovando conforto anche in alcuni esponenti istituzionali. Gianluigi Paragone è uno dei riferimenti più illustri per il movimento di dissenso contro il governo. Il senatore, utilizzando sempre i soliti canali social, nelle scorse ore ha lanciato l'amo ai suoi seguaci: " Il governo Draghi ha messo in scena l'ennesimo provvedimento liberticida: secondo te che protesta bisognerebbe mettere in atto? ".

Pericolo "lupi solitari"

Si torna, quindi, a parlare di proteste, alimentate anche dalla neonata Commissione Dupre - "Dubbi e precauzione", che fa capo a Carlo Freccero e Ugo Mattei. Seppur con una certa confusione, è stata organizzata una manifestazione in piazza a Torino il prossimo sabato ma le informazioni frammentarie e il caos di quelle chat stanno generando una spirale di date che contribuisce a causare caos con date diverse. È la tipica confusione delle chat no vax, lamentata dagli stessi partecipanti, che hanno da tempo perso i loro leader indotti e non hanno più la capacità di organizzazione.

Le proteste sono varie, non c'è solo la piazza della Commisione Dupre. In varie città di Italia si continuano a promuovere sit-in e tentativi di cortei ma anche idee di organizzazioni sociali parallele utopiche, che mirano a costruire una società dove non sia necessario l'impiego del Green pass. Ma, fin dagli albori delle manifestazioni no Green pass e no vax, protesta ed eversione in certi momenti sembrano aver trovato dei punti in comune, come dimostrano i messaggi che si possono leggere nelle varie chat Telegram.

Si fanno frequenti richiami agli anni di piombo, si invoca l'utilizzo delle armi e l'intervento della malavita. Ci sono minacce esplicite a politici, ministri, medici e giornalisti. Le forze dell'ordine sono in costante allerta da questo punto di vista e i servizi segreti operano in continuità per disinnescare qualunque focolaio eversivo che può diventare un concreto pericolo per la Repubblica. I lupi solitari rappresentano la vera minaccia per questo periodo storico.

In marcia verso Roma

Poi ci sono anche ideologiche camminate che mirano a raggiungere Roma con una staffetta di protesta, come quella organizzata da Paolo Sceusa, ex magistrato in servizio tra Trieste e Trento, anche lui parte di quel ristetto gruppo di guru dei no vax. L'obiettivo è di arrivare a Roma camminndo, trovando ospitalità lungo il percorso nelle case dei sostenitori. A questa sorta di marcia sta prendendo parte anche Stefano Puzzer, l'ex leader dei portuali di Trieste. A la Repubblica, Puzzer ha raccontato che nella prima tappa, che è durata circa 10 ore, sono state mille le persone coinvolte.

" Io ho la prima e la seconda dose. La terza non la faccio, però. Non sono no vax ma no Green pass ", ha sottolineato Puzzer alla giornalista. Anche in questo caso le idee sono poche e al momento confuse su come portare a termine l'operazione: " Intanto siamo partiti, poi vediamo dove arriviamo. Io peraltro a Roma neanche posso andare: ho il Daspo, solo per aver messo un tavolino e una sedia ".