"Non deve rimanere nessuno. Vai amò". Le chat dell'orrore tra Elena e Giovanni

" Vai, amò ". Sarebbe questo il segnale con cui Elena Gioia avrebbe dato il via libera al fidanzato, Giovanni Limata, per uccidere il padre, Aldo Gioia, trafitto al corpo con 14 coltellate mentre dormiva. Pochi secondi prima che l'appartamento al civico 253 di via Vittorio Emanuele, ad Avellino, si trasformasse in una terribile scena del crimine, i due giovani avevano definito gli ultimi dettagli del piano delittuoso.

Gli sms prima dell'omicidio

Alle 22.15 di venerdì sera, Elena scrive un sms al fidanzato: " Papà sta dormendo ". " Sono dentro " risponde lui. Poi, ancora una calda raccomandazione della ragazza: " Già sai, amò ". Una manciata di minuti più tardi, parte del progetto criminale si è già compiuto: Aldo è agonizzante sul divano, col torace trafitto da 14 fendenti impietosi. Liana ed Emilia, rispettivamente la mamma e la sorella minore di Elena, si precipitano in soggiorno per soccorrere il 53enne. Intanto, Giovanni raccoglie l'arma del delitto - un grosso coltello da caccia - la infila nello zaino e fugge via. Poco dopo, all'esterno dell'abitazione al civico 253 di Corso Vittorio Emanuele, c'è un viavai di ambulanze e volanti della polizia: è l'inizio di una tragedia familiare.

La chat dell'orrore al pomeriggio

Nel piano delittuoso concertato dai due fidanzatini rientravano anche Liana ed Emilia. Lo avevano deciso al pomeriggio, mentre si accordavano per l'eventuale fuga con un fitto scambio di messaggi su WhatsApp rilanciato, questa mattina, sulle pagine del Corriere della Sera.