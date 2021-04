Le chat della strage: i fidanzatini si accusano, ma non rispondono al gip

Ci sono ancora numerosi punti oscuri da chiarire nel drammatico assassinio di Aldo Gioia, 53 anni, accoltellato dalla figlia Elena, neo diciottenne, in correità col fidanzato, Giovanni Limata, 23 anni. La giovane coppia avrebbe messo a punto una strage familiare che, per fortuna, non è giunta a compimento. Lo comproverebbe un fitto scambio di messaggi tra i due fidanzatini nelle ore antecedenti all'omicidio da cui si evincerebbero i dettagli del piano delittuoso. Interrogati questa mattina dal gip di Avellino Paolo Cassano, entrambi gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il piano delittuoso

Elena e Giovanni avrebbero concertato la strage nelle ore precedenti al delitto. Il piano, messo a punto con lucidità e freddezza, prevedeva una vera e propria mattanza che non avrebbe risparmiato né la mamma né la sorella minore della ragazza. Ma poi, qualcosa è andato storto. Così, a farne le spese è stato solo Aldo, il papà della 18enne, accoltellato poco dopo essersi appisolato sul divano in soggiorno dal fidanzato della figlia. Subito dopo il misfatto, Elena ha finto sgomento e paura millantando, nella prima versione fornita agli agenti della Squadra Mobile, che un ladro si fosse introdotto nell'abitazione di corso Vittorio Emanuele, ad Avellino, dove si è consumata la tragedia. Ma la farsa è durata appena il tempo di rintracciare il complice, Giovanni, che intanto si era rifugiato in casa dei suoi genitori, a Cervara. Fermato nella notte tra venerdì e sabato, il 23enne ha confessato l'omicidio salvo poi rimpallare le responsabilità dell'accaduto alla fidanzata: " Il piano era il suo ", ha detto agli inquirenti. Messa sotto torchio, Elena si è rassegnata a qualche ammissione spiazzata dal silenzio disperato di mamma Elena e lo sguardo attonito della sorella, Emilia.

Interrogati questa mattina dal gip di Avellino Paolo Cassano, i due fidanzati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La difesa di Elena Gioia è affidata, dopo la rinuncia all'incarico dell'avvocato Innocenzo Massaro, a Cerino D'Urso. Giovanni Limata è assistito, invece, dal penalista Mario Villani. Intanto, oggi pomeriggio, all'ospedale Giuseppe Moscati di Avellino sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Aldo Gioia, ucciso con 7 coltellate all'addome.

"Mia nipote è una ragazza dolcissima, è stata plagiata"

Non si dà pace Giancarlo Gioia, fratello di Aldo e zio di Elena, per quanto accaduto. " Non voglio difenderla, non potrei. - racconta al Corriere della Sera - Però dico che se è tutto vero, quella non è mia nipote. Credetemi, mia nipote è una ragazza d’oro, una ragazza meravigliosa ". Quando è stato informato dei fatti, Giancarlo si è precipitato ad Avellino. Lui vive in Friuli, e sabato, durante il viaggio non ha fatto altro che pensare a Elena, la nipote 18enne che ha ammesso di aver organizzato assieme al fidanzato Giovanni Limata l’omicidio del papà, e di aver progettato di uccidere, nella stessa circostanza, anche la madre e la sorella. " Mia cognata Liana e Emilia, l’altra mia nipote, sono annientate, completamente annichilite - continua - Chiaramente non è soltanto il lutto, è molto di più. Nella vita sappiamo di poter perdere una persona cara per un incidente, una malattia, o adesso per il Covid. Ma non per un omicidio. E meno che mai per un omicidio deciso da un’altra persona cara ".

Fino a qualche giorno fa, quella di Aldo era una famiglia serena e felice. " Quella di mio fratello è sempre stata una famiglia meravigliosa che lo rendeva felice . - spiega - Mi rendo conto che le mie parole possano sembrare assurde, ma Elena è sempre stata la figlia che ogni genitore vorrebbe avere: dolcissima. E anche se fisicamente ha preso dal padre e quindi è alta, noi la vediamo sempre come uno scricciolo, una bambina che va ancora a scuola, al quarto liceo ". Una spiegazione a quello che Elena ha fatto Giancarlo non ce l’ha: " Posso soltanto pensare che è stata manipolata, che si sia lasciata plagiare ".

