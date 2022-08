Nubifragi e temperature giù: ecco quando torna il caldo

Per le prossime 36 ore sono previsti al Centro-Nord nubifragi e un sensibile calo delle temperature. Nella giornata di oggi, giovedì 18 agosto, la nostra Penisola sarà ancora divisa in due. Una intensa attività temporalesca, che investirà il Nord e parte del Centro fino a domani, sarà infatti mentenuta attiva da un vortice ciclonico atlantico.

Per quanto riguarda invece le regioni del Sud Italia, ci penserà l'anticiclone africano a dare tempo soleggiato e caldo ancora record, con temperature massime che raggiungeranno i 43°C. Nel fine settimana invece avanzerà l'alta pressione delle Azzorre che riporterà il bel tempo su tutta l’italia, prevalentemente soleggiata e con un caldo non eccessivo. Questo è quanto prevedono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo i quali raramente si sono avuti nella nostra Penisola "momenti meteo così estremi" , con, praticamente nello stesso momento, "temperature eccezionali e sole soffocante al Sud" e "supercelle temporalesche" al Nord.

Diramata l'allerta meteo

Come ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile di redazione del sito, "la fragilità del nostro Paese, insieme ai cambiamenti climatici, rende l'allerta meteo delle prossime 36 ore ancora più estrema. Prudenza al Centro-Nord con i temporali che potranno essere associati a colpi di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi si sposteranno lentamente verso Est, dal settore nordoccidentale italiano verso il resto del Nord e la Toscana; in seguito l'instabilità raggiungerà anche il resto del Centro mentre al Sud, dopo i 40-41 gradi già registrati, potremo vedere un'ulteriore impennata del termometro: previsti picchi di 43 gradi all'ombra in Sicilia".

Come abbiamo detto, sono attesi temporali e nubifragi al Nord e, sopra i 3mila metri, non si escludono brevi nevicate. Proprio per questo motivo, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse con allerta arancione, per la giornata di oggi, sia in Lombardia che in Veneto, e di allerta gialla su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Sono attese piogge intense anche in Friuli Venezia Giulia. L'ondata di maltempo interesserà anche parte dell'Umbria e delle Marche.

Ancora caldo record al Sud

Completamente diversa sarà invece la situazione al Sud che verrà interessato dalla sesta ondata di caldo africano: temperature record in Sicilia e Calabria con valori poco al di sotto dei 45 gradi. Questa situazione riguarderà anche la Puglia e la Campania, dove nei giorni scorsi si sono registrate trombe d'aria e vere e proprie bombe d'acqua. Anche nella Capitale sono attese temperature sopra la media stagionale, dove la colonnina di mercurio potrà arrivare a sfiorare i quaranta gradi.

Cosa aspettarci nei prossimi giorni

Per la giornata di oggi è attesa al Nord una intensa perturbazione temporalesca. Al Centro peggiora in Toscana e sugli Appennini con temporali, tante nuvole altrove. Al Sud ancora sole e caldo intenso ovunque. Per domani, venerdì, ancora maltempo al Nord, e temporali sparsi, anche intensi, al Centro. Previsti locali temporali in Puglia e sul basso Tirreno, con attenuazione del caldo. Sabato 20 tornerà il bel tempo al Nord, salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro bel tempo, mentre al Sud si prevedono temporali pomeridiani su Calabria e localmente sulla Sicilia. Infine, domenica è previsto bel tempo, fatta eccezione per qualche isolato acquazzone di calore sull’Appennino. Da lunedì dovrebbe rimontare l’Anticiclone delle Azzorre al Centro-Nord, e sono attesi momenti di instabilità al Sud.