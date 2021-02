Ora anche Travaglio si accorge delle bufale sui ritardi nei vaccini

Anche Marco Travaglio si è accorto che, forse, Giuseppe Conte, Domenico Arcuri e tanti altri da quelle parti non hanno detto proprio tutta la verità. Verrebbe da dire "meglio tardi che mai", anche se per tanti mesi Il Fatto Quotidiano ha fatto da cassa di risonanza a tantissimi proclami propagandistici. Parole al vento che avevano il solo scopo di alimentare il gradimento nel presidente del Consiglio. L'ultima magagna di cui il direttore del quotidiano filogrillino si è reso conto, che in realtà era già stata smascherata da altre testate, riguarda i vaccini e i ritardi nella consegna degli stessi. Non serve avere una memoria eidetica per ricordare le conferenze stampa durante le quali Arcuri minacciava cause legali contro le cause farmaceutiche colpevoli di non aver rispettato le indicazioni di consegna. È accaduto poco più di un mese fa, anche se sembra trascorso un tempo infinito durante il quale è accaduta qualunque cosa nel nostro Paese.

Il Fatto Quotidiano riportava con grandissima enfasi le parole del super commissario straordinario all'emergenza in merito alle azioni legali contro Pfizer e AstraZeneca ma a distanza di molte settimane, di quelle cause non c'è nemmeno l'ombra. Il vento in Italia è cambiato e anche Marco Travaglio nel suo quotidiano è stato costretto ad ammetterlo: " Le minacce di azioni legali della Commissione europea e dell'Italia contro AstraZeneca per il ritardo nella consegna delle dosi di vaccino Covid si rivelano un castello di carta ". Il Fatto Quotidiano lo afferma con ragionevole certezza alla luce delle clausole suo contratti che è riuscito a leggere in versione integrale. Qualche settimana fa, infatti, i contratti erano stati decretati ma c'erano ancora troppi omissis in quelle carte, tra i quali proprio gli accordi sui ritardi, evidentemente previsti.