La chiave del caso nelle ossa? ​Cosa sappiamo ora della dj

" Ossa fratturate in più parti del corpo ". Non trapelano molte informazioni sull' esito dell'autopsia di Viviana Parisi quando, nella tarda serata di martedì 11 agosto, si spalancano le porte della sala mortuaria dell'ospedale Pardo di Messina. Le poche parole che riferiscono gli esperti alla stampa, e ai familiari della mamma deejay, lasciano intendere che occorrerà ancora del tempo per chiarire le cause del decesso e stabilire l'ora esatta della morte. " Ci servono circa 90 giorni ", dicono all'unisono i periti che per tre lunghe ore hanno esaminato il corpo della 43enne.

Fratture multiple al corpo

" Lesioni al torace e al bacino ", è il verdetto dell'autopsia. Subito s'insinua il dubbio tra i presenti: se le è procurate cadendo accidentalmente dal traliccio sotto il quale è stata ritrovata o è stata spinta da qualcuno giù dal dirupo? " Non ci sono chiare evidenze che possano escludere una o l'altra ipotesi come causa della morte ", le bocche dei medici restano cucite. Uno dei due legali della famiglia Parisi, Pietro Venuti, spiega: " Secondo il mio punto di vista questo esito esclude l'omicidio perché quella serie di fratture è compatibile con una caduta in quel terreno dissestato" . Qualche istante dopo, è il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, nominata dalla procura assieme alla collega Daniela Sapienza, a ribadire che " le lesività sul corpo possono essere compatibili con tutte le ipotesi possibili ". Anche gli investigatori preferiscono attendere l'esito definitivo dei test autoptici prima di sbilanciarsi: " Tutte le piste restano aperte ", ripete il procuratore di Patti e titolare dell'inchiesta, Angelo Cavallo. Ci va con i piedi di piombo anche Stefano Vanin, illustre entomologo forense - già noto alle cronache per le drammatiche vicende di Yara Gambirasio, Elisa Claps e Melania Rea - interpellato dalla procura per fare luce sulla dinamica del decesso di Viviana. " Le fratture alle ossa possono dire tutto e nulla . - spiega al Corriere della Sera - Basti pensare che di fronte a un braccio fratturato non siamo in grado di dire se è dovuto, per esempio, a una badilata tirata da qualcuno o a una banale caduta sul marciapiede. Io ci vado coi piedi di piombo ". Ci sono ancora molti nodi da sciogliere sulla morte della 43enne di Venetico. E se l'ipotesi di un omicidio-suicidio resta attendibile, è possibile escludere quasi con certezza massima che sia stata raggiunta da colpi di arma da fuoco o trafitta al corpo con un coltello. "N on ho visto lesioni riconducibili a colpi d'arma da fuoco e d'arma bianca ", spiega Vanin. Resta in dubbio, invece, il retroscena di un atroce strangolamento. L'entomologo allarga le braccia: " Questo non potremo mai saperlo. Il corpo era troppo decomposto ".

L'ora della morte