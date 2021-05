"Dalla pancia escono tante cose". Toscani choc su Salvini

Oliviero Toscani ha commentato all'Adnkronos la situazione di Lampedusa dopo l'arrivo record di migranti nella giornata di domenica, quando sull'isola sono sbarcate oltre 2000 persone. Matteo Salvini si è immediatamente adoperato per aprire un tavolo operativo con Mario Draghi e Luciana Lamorgese con l'obiettivo di evitare il collasso di Lampedusa nei prossimi mesi, quando è probabile che il numero di sbarchi aumenterà in concomitanza con l'ulteriore miglioramento delle condizioni meteomarine.

" C'è chi ragiona col cervello, e c'è chi ragiona con la pancia. Solo che dalla pancia escono ragionamenti, ma anche tante altre cose ", ha dichiarato Oliviero Toscani, da sempre critico con il leader della Lega. Il fotografo, poi, ha attaccato: " Lui fa campagna elettorale sempre. Lui non fa politica, fa campagna elettorale, sono due cose diverse. Fa demagogia, fra l'altro cieca perché non ha ancora capito che l'immigrazione è una grande opportunità ".

Per Oliviero Toscani, gli italiani dovrebbero essere grati per l'arrivo indiscriminato dei migranti, anche in un periodo di emergenza sanitaria: " Ci sono migliaia di persone che arrivano qua, col coraggio di arrivare e superare tutti gli ostacoli per farlo. Gli immigrati hanno portato fortuna dovunque, guardate la Francia, la Germania, l'America, ce ne vuole a non capirlo ". E così il fotografo, dal pulpito sul quale è salito senza che nessuno lo abbia elevato, ha continuato: " A tanta gente ci vuole più tempo per capire le cose, come a scuola: c'è sempre quell'allievo a cui bisogna stare dietro in modo particolare, che capisce dopo, così è Salvini sui migranti. Ancora non ha capito, bisogna aver pazienza, ci sono sempre stati i Salvini nel mondo come ci sono sempre stati gli allievi da curare in modo particolare ".