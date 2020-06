Picchiata e minacciata troupe di Striscia la notizia

Non sono tempi facili per gli inviati di Striscia la notizia, che vengono sistematicamente malmenati e aggrediti in tutta Italia. Solo poche settimane fa, Vittorio Brumotti è stato soccorso da un'ambulanza a Milano e ricoverato dopo un pestaggio in pieno centro da parte di spacciatori stranieri. Poi era stata la volta di Moreno Morello, oggetto di una sassaiola, senza contare le numerose minacce ricevute di morte ricevute sui social. Gli ultimi in ordine di tempo a essere stati aggrediti sono stati Luca Abete ed Erica senza K, malmenati nel cosentino mentre filmavano l'attività illecita di schilometraggio delle vetture in un autosalone.

Le troupe del telegiornale satirico di Antonio Ricci si muovono prevalentemente dietro segnalazione da parte dei telespettatori. Sono tantissimi quelli che si rivolgono a Striscia la notizia per far emergere ingiustizie e illeciti nel nostro Paese. In questo caso, gli inviati si erano presentati in un autosalone di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, per avere un chiarimento con il titolare circa alcune segnalazioni ricevute. Sono bastati pochi minuti per far riscaldare l'atmosfera e scatenare l'inferno. Il proprietario dell'attività, supportato da alcuni familiari, si è scagliato prima contro Erica e un operatore e poi contro Luca Abete, che in questo caso stava svolgendo attività di cameraman. Ad avere la peggio è stato proprio l'inviato napoletano, che riconosciuto dai presenti, è stato inseguito e fatto oggetto di una caccia all'uomo che si è conclusa con un violento pestaggio.