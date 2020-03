Il report sulla letalità del virus ​"Ecco perché è sovrastimata"

"Gravità e tasso di letalità sono ampiamente sovrastimati ". A rivelarlo è la fondazione Gimbe, che in un report ha analizzato i dati riguardanti i casi di Covid-19 in Italia, sottolineando la possibile presenza di " 70mila casi non identificati ". Sarebbero, quindi, almeno 100mila le persone contagiate dal coronavirus, dato che farebbe abbassare il tasso di letalità della malattia.

I dati ufficiali, aggiornati al 17 marzo, mostrano 31.506 casi, di cui 2.060 (6,5%) si trovano in terapia intensiva, 12.894 (40,9%) ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 11.108 (35,3%) in isolamento domiciliare. I dimessi sono 2.941, pari al 9,3%, mentre i deceduti sono 2.503 (7.9%). " Questa distribuzione di gravità della malattia – spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, al Sole24ore – appare molto più severa di quella cinese: infatti, lo studio condotto sulla coorte cinese e pubblicato su Jama riportava 44.415 casi confermati di cui 81% lievi, 14% severi (ospedalizzati) e 5% critici (in terapia intensiva), con un tasso grezzo di letalità del 2,3% ".

Ma, avverte Cartabellotta, i dati italiani sono stimati sulla base dei tamponi effettuati, che per la maggior parte vengono fatti su soggetti con sintomi. In questo modo, vedremmo solo una parte dei casi. Infatti, " assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese, si può ipotizzare che la parte sommersa dell'iceberg contenga oltre 70.000 casi lievi/asintomatici non identificati" . In questo modo, il tasso di letalità e di gravità della malattia si allineerebbero a quelli cinesi. La stessa cosa varrebbe per i decessi. In Italia, il tasso grezzo di letalità ha raggiunto ieri il 7,9%, variabile da una Regione all'altra. Ma questo, spiega Cartabellotta, " rappresenta una spia rossa sul sovraccarico degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, allineando i numeri alla narrativa di chi lavora in prima linea ".

La sovrastima del tasso di gravità, però, " non deve in alcun modo fare abbassare la guardia" . Il presidente del Gimbe ricorda l'importanza delle misure di contenimento adottate dal governo italiano, linea a cui si stanno confotmando anche gli altri paesi europei: " L'Italia è ormai sulla strada giusta e, considerando che l’efficacia delle misure di distanziamento dipende dalla loro rigorosità, dalla tempestività e dall'aderenza dei cittadini, Europa, Stati Uniti e tutti i paesi del mondo, dovrebbero fare tesoro dell’esperienza (e degli errori) del’'Italia ". Un " approccio frammentario ", infatti, rischierebbe di rendere vani i risultati italiani, creando " casi di rientro ".